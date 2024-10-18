Senatör Sanders: Netanyahu'nun Filistinlere Saldırısı Artık Gerekçesiz

Senatör Bernie Sanders'ın Açıklamaları

ABD'li senatör Bernie Sanders, İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğüne dair açıklamalarının ardından dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik saldırıları için artık hiçbir gerekçe bulunmadığını vurguladı.

Neden Gerekçe Kalmadı?

Sanders, Netanyahu ve hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü saldırıların sonuçlarını hatırlatarak, 42 bin Filistinli'nin ölümüne ve 100 bin'in üzerinde kişinin yaralanmasına yol açtığını belirtti. Bu durumu göz önünde bulundurarak, saldırıların sürdürülmesi için bir mazeret kalmadığını ifade etti.

İnsani Yardım Engeli ve Politika Eleştirisi

Senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine engel olmasının yanı sıra, bölgedeki yerleşim alanları ve sağlık altyapısına verilen zararların da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi. Netanyahu'nun, ABD ve uluslararası hukuku ihlal eden politika ve uygulamalarının ABD tarafından desteklenmemesi gerektiğini savundu.

Şu Anki Durum ve Gelecek Adımlar

Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolardan fazla silah satışı yapılmasını engellemeye yönelik geçen ay önerilen yasa tasarısına da dikkat çekerek, ABD Senatosu'nun kasım ayındaki toplantısında Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD) oylayacağını duyurdu. Öte yandan, İsrail ordusu, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyinde bir saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak Hamas hâlâ bu iddialara dair resmi bir beyanatta bulunmuş değil.