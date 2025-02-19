Senatör Sanders, Trump ve Oligarkların Putin ile İttifakını İddia Etti

Senatör Bernie Sanders, Trump’ın Putin ile ittifak kurduğunu ve Amerikan oligarklarının bu durumu desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:18
Senatör Sanders, Trump ve Oligarkların Putin ile İttifakını İddia Etti

Senatör Sanders'dan Çarpıcı Açıklama

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump ve Amerikan oligarkların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "açık bir ittifak" kurduğunu öne sürdü. Sanders, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Trump ve destekçilerinin politikalarını eleştirirken, Rus liderle olan ilişkilerine de sert eleştiriler getirdi.

İttifakın Sonuçları

Senatör Sanders, "Trump ve Amerikan oligarkları artık açıkça Putin ve Rus oligarklarıyla ittifak kuruyor" diyerek, bu ittifakın ABD'nin müttefiklerini terk etmesine, otoriterliği desteklemesine ve demokratik geleneklerin zayıflamasına neden olacağını belirtti.

Sanders'ın Uyarıları

Sanders, Cumhuriyetçilerin yakında bir uzlaşma tasarısı sunacağını ve bunun Trumpizmin ekonomik özünü yansıttığını öne sürdü. "Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapacaktır. Yenilmesi gerekir. Ve biz onu yenebiliriz," diyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Demokrasi Mücadelesi

Sanders, demokrasi için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Amerikalılara atıfta bulunarak, "Putin ve Trump'ın otoriterliğine karşı Avrupa'daki müttefiklerimizle birlikte durmalıyız," vurgusunu yaptı.

Barış Görüşmelerinin Gölgesinde

Bu açıklamalar, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusundaki barış görüşmeleri devam ederken geldi. Ayrıca, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı eleştiriler de dikkat çekti.

Oligarklar ile Mücadele

Sanders, dünkü paylaşımlarında, "Oligarkların kabusu, bölünmemize izin vermememizdir. En büyük korkuları bir araya gelip cesaret göstermemizdir. Onlarla başa çıkmak kolay olmayacak. Hükümeti kontrol ediyorlar ve medyaya sahipler," ifadelerine yer vererek, bu yapılara karşı mücadele edeceğinin sözünü verdi.

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