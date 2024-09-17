Senatör Schumer: Gizli Servise Destek Şart

Senatör Schumer’dan Gizli Servis Açıklaması

ABD Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Kongre'nin ABD Gizli Servisi için gerekli kaynakları sağlaması gerektiğini ifade etti.

Silahlı Olay Sonrası Önemli Açıklamalar

Schumer, eski Başkan Donald Trump'a yönelik olduğu belirtilen suikast girişimi sonrası Senato'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Siyasi şiddeti kınayan Schumer, Gizli Servise hızlı ve etkili müdahale için teşekkür etti.

Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekeni yapmaları gerektiğini vurgulayan Schumer, kaynak yetersizliği halinde gelecek bütçe görüşmelerinde bu konunun gündeme gelebileceğini belirtti.

Olay Detayları

15 Eylül'de Florida'da eski Başkan Trump'ın bulunduğu yerin çevresinde silah sesleri duyulması, güvenlik endişelerini artırdı. Donald Trump Jr., sosyal medya platformu X'te, olay sonrası yakalanan bir şüpheli ve çevrede bulunan AK-47 silahı hakkında bilgi paylaştı.

Gizli Servis ajanı, koruma görevini üstlendiği Trump golf oynarken, olayla ilgili şüpheliye müdahale etti.

Eski Başkan Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu, ama ben iyiyim ve güvendeyim," dedi. FBI, olayı "oldukça ciddi" bir durum olarak değerlendirdi.

Hatırlanacağı üzere, Trump daha önce 13 Temmuz'daki mitinginde uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı.