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Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor

Senatör Chris Van Hollen, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarıyı destekleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:06
Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor

Senatörden Çarpıcı Açıklama

ABD'de Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Washington yönetiminin, İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemesi için Senato'ya sunulacak "Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD)" destekleyeceğini duyurdu.

İnsani Hukuka Uygun Kullanım Şartı

Van Hollen, ABD'den alınan silahların insancıl hukuka uygun olarak kullanılması ve bu silahların kullanıldığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Senatör, İsrail'in Gazze'de bu iki şartı da ihlal ettiğini vurguladı.

Güvenilirliğe Zarar Veren Saldırılar

Senatör, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ABD'nin güvenirliğine zarar verdiğini ifade ederek, bunun devam etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Van Hollen, Washington yönetiminin İsrail'e silah satışını engellemesine yönelik kararları destekleme niyetinde olduğunu yineledi.

Biden'a Eleştiriler

ABD Başkanı Joe Biden'ın, yasaları ihlal ederek ABD'nin çıkar ve değerlerini baltaladığını ifade eden Van Hollen, Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yaptıklarından sorumlu tutmada "başarısız" olduğunu da sözlerine ekledi.

Senatounda Ortak Kararlar İçin Çağrı

Van Hollen, Senato'daki meslektaşlarına mektup göndererek ortak kararları destekleme çağrısı yaptı. ABD Senatosu'nun bu ortak kararları, yarın ele alması planlanıyor.

Bernie Sanders'ın Duyurusu

Senatör Bernie Sanders, 14 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta, Senato'ya İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemek için bir dizi Ortak Onaylamama Kararlarını sunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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