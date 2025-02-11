Senatör Warren'dan CFPB'ye Destek: Trump Yönetiminin Kararına Tepki

Senatör Warren'dan Trump Yönetimine Tepki

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump yönetiminin Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun (CFPB) faaliyetlerini durdurma emrine sert bir şekilde karşı çıktı. Warren, bu konuda Kongre'de savaşacaklarını vurgulayarak, "CFPB, Elon Musk'ın yeni projesinin sizi dolandırması ve kişisel verilerinizin çalınmasını önlemek için burada." şeklinde konuştu.

Protestoda Dikkat Çeken Açıklamalar

Warren, CFPB çalışanları tarafından düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, söz konusu durdurma kararını "banka soyguncusunun lobiye girmeden önce polisleri işten çıkarması ve alarmları kapatmasına" benzetti. "Elon Musk değil, biz halk olarak gerçek güce sahibiz," dedi.

Milyarderlerin Ülkeyi Ele Geçirme Çabası

Warren, milyarderlerin bu ülkeyi "ele geçirmeye çalıştığını" ifade ederek, Demokrat Partililerin buna karşı direneceğini söyledi. "Bizim için mücadele eden bu kurum için mücadele edeceğiz. Kongrede, mahkemelerde ve ülke genelinde bunu tartışacağız. Söz veriyorum, biz kazanacağız," ifadelerini kullandı.

CFPB'nin Önemi ve Geçmişi

Warren, CFPB'yi "finansal polisler" olarak nitelendirerek, "Bu (kurumu) Kongre oluşturdu. Kongre'nin dışında, ne Donald Trump ne Elon Musk finansal polisleri işten çıkarabilir," değerlendirmesini yaptı. CFPB, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2008 ekonomik krizinin ardından mali reform kapsamında kurulmuştu. Obama, 2011 yılında CFPB'nin kuruluş fikrinin Warren tarafından ortaya atıldığını belirtmişti.

CFPB'nin Geleceği Ne Olacak?

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Müdürü Russel Vought, 9 Şubat'ta CFPB'nin "tüm denetim ve inceleme faaliyetlerinin durdurulması" talimatını verdi. Vought, ayrıca sosyal medya üzerinden CFPB'nin artık Federal Bankadan para çekemeyeceğini ve mevcut 711,6 milyon dolarlık finansmanının fazla olduğunu belirtti.

Kongrenin onayı ile oluşturulan CFPB'nin kaldırılması için, Kongre'nin ayrıca bir yasa geçirmesi gerektiği de hatırlatıldı.