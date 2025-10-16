Senden Kalan gala gösterimi yapıldı — Ümit Gündoğdu'nun filmi yarın vizyonda

Senden Kalan gala gösterimi yapıldı

Ümit Gündoğdu imzalı "Senden Kalan" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen gala gösteriminde izleyiciyle buluştu. Gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan ekip, filme ilişkin duygularını paylaştı.

Yönetmen Ümit Gündoğdu, filmde bir hastalık sonucu yolu kesişen iki farklı karakterin birbiri üzerindeki değişimini anlattığını belirtti; ayrıca, başrol oyuncusu olan babası Ferhat Gündoğdu'nun gerçek yaşamında bu hastalıkla uzun süre mücadele edip atlattığını söyledi.

Oyuncuların açıklamaları

İlayda Çelik: "Oldukça güçlü bir hikayeydi bence Senden Kalan. Senaryoyu ilk okuduğumda hissettiğim şey buydu. Çok dramatik ve altyapısı kuvvetli bir hikayeydi."

Ferhat Gündoğdu (Murat): "Herkesin kendinden bir şey bulabileceği, dramatik yapısı sağlam, duygusal, güzel bir film izleyeceksiniz."

Cemal Hünal: "Çok kaliteli, rahat bir çalışma ortamı vardı. Yönetmenimiz Ümit ile çalışmak çok güzeldi. Çünkü her zaman çok hızlı fikir tazeleyebilen, aklına yeni bir şey geldiği zaman bütün açıları, ışığı değiştiren ve buna cesaret edebilen, takvimden ziyade çalışma saatlerimize özen gösteren bir yönetmendi. Hikayeyi anlatmak konusunda da çok tutkuluydu."

Konu

"Podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatar. Hastanede Ferhat ile tanışan Bahar, onun sayesinde umudu ve hayatın gerçek anlamını yeniden hatırlar. Bu içsel yolculuk, Bahar'a aşkı, yeniden başlamayı ve ışıltılı dünyanın ardında saklı kalan hakikati keşfetmeyi öğretir."

Çekimler İstanbul'da gerçekleşti. Filmin oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım, Ayşen İnci, Ege Aydan, Melissa Dilber, Barçın Çalış ve Taygun Erkeskin de yer alıyor.

Yapım Ege Grup Medya'dan Alpaslan Akman, Bilal Fırat Fendoğlu ve Yunus Akman tarafından üstlenildi. Filmin senaryosunu Bektaş Topaloğlu kaleme aldı.

Film, yarın vizyona girecek.

