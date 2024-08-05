Sendikalar Temmuz Ayı Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerini geniş bir perspektiften değerlendirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun azaldığını belirtirken, sabit gelirli bireylerin geçim zorluğu yaşadığının altını çizdi.

Ali Yalçın'ın Açıklamaları

Ali Yalçın yaptığı açıklamada, "Enflasyon hızının yıllık düşüşü, aynı oranda enflasyon kaynaklı kayıpları da azaltmalıdır. Temmuz ayında kamu görevlisi ve emeklisinin maaş/ücretlerine %19,31 artış yapılırken, zorunlu giderler olan elektrik, doğalgaz ve kiralar gibi masraflar daha fazla artış göstermiştir," dedi. Yalçın, sürekli artan giderler karşısında gelirlerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Yalçın ayrıca, emeğin değerine ve toplu sözleşme hükümlerine yönelik olumsuz düzenlemelerden kaçınılması gerektiğini belirtirken, "Sabit gelirli bireyleri dışlayacak ekonomik tutumlardan uzak durulmalıdır," ifadelerini kullandı.

Önder Kahveci'nin Değerlendirmesi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de enflasyon verilerini ele alarak, "Temmuz enflasyonuyla birlikte memur ve emekli maaşlarındaki artışların önemli bir kısmı erimiştir. Yaşanan yüksek enflasyon, sabit gelirli vatandaşları zorlamaktadır," dedi. Mutfak masrafları ve artan giderlerle birlikte, temel yaşam standartlarının olumsuz etkilendiğini ekledi.

Kahveci, "Alım gücünün korunması için refah payı ödemeleri ve maaşlara ek zam yapılması gerekmektedir. Bu taleplerin karşılık bulması, memurlar ve emeklilerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi açısından büyük önem taşımaktadır," diyerek sözlerini tamamladı.

Her iki sendika lideri de, ekonomideki sorunların çözülmesi için ortak bir çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.