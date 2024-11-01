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Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İşbirliğine Vurgu

Cumhurbaşkanı Fay, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:53
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İşbirliğine Vurgu

Senegal ve Türkiye Arasında Güçlü İşbirliği

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Türkiye'de düzenlenen İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin endüstriyel dinamizmi ve teknoloji uzmanlığına atıfta bulunarak, Türk yatırımlarının Senegal'in dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

İş Forumunun Önemi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi önemli isimler de yer aldı. Fay, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için forumun önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Altyapı ve Enerji Alanındaki İlerlemeler

Konuşmasında Senegal’in bu alanda kaydettiği ilerlemelere değinen Fay, Türkiye'den gelen yatırımcıların, sağlık, savunma, tarım, enerji ve turizm gibi birçok sektörde fırsatlar sunduğunu belirtti.

2050 Vizyonu

Senegal'in 2050 Vizyonu'ndan bahseden Fay, stratejik 10 yıllık master planları ile tarım ve gıda endüstrisinin yanı sıra, tekstil sektöründe de hızlı bir gelişim sağlanacağını kaydetti. Fay, Türk yatırımcılarının bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

İşbirliği Anlaşmaları

Forum dahilinde, Senegal Tarım Bakanlığı ile Çalık Enerji arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Fay, yatırımcıları Senegal'e yatırım yapmaya davet etti ve işbirliklerinin güçlenmesine yönelik yeni inisiyatiflere vurgu yaptı.

Sonuç

Fay, forumun ardından Türk ve Senegalli iş insanlarına, ortak projeler geliştirmeleri için çağrıda bulundu ve her iki ülke için fayda sağlanacak yeni fırsatların kapısını araladıklarını belirtti.

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