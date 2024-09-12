Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Düzensiz Göçmen Teknelerini Engelleme Sözü Verdi

Senegal Cumhurbaşkanı Faye'den Düzensiz Göçmenlere Yönelik Sert Önlemler

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 10 Eylül'de alabora olmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Faye, göçmen teknelerini engelleyerek insan tacirlerine karşı önlem alacaklarını duyurdu.

Göçmen Trajedisi Üzerine Mesaj

Faye, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Senegal, ülkemizdeki yasa dışı göç trajedisinin ağırlığıyla yas tutuyor. Kederli ailelerin yanındayım ve çocuklarımızı sömüren göç ağlarını dağıtma kararlılığımızı yinelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

M'bour'da Çalışmalar Devam Ediyor

Faye, kazanın yaşandığı M'bour kentinde yaptığı ziyaret sırasında, "Umutsuz Senegalli gençlere yurt dışında daha iyi bir yaşam vaadiyle onları tehlikeye atan insan tacirlerini kınıyorum" dedi.

Yetkililer, alabora olan tekne için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, olayda ölü sayısının 40'a ulaştığını açıkladı. Bu tekne, başkent Dakar'ın yaklaşık 90 kilometre güneyindeki M'bour'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru hareket etmişti.

Düzensiz Göçmen Sayısında Artış

Son yıllarda Batı Afrika üzerinden, özellikle Senegal'den düzensiz göçmenlerin sayısında artış gözlemleniyor. Bu göçmenler, genellikle yoksulluk ve işsizlikten kaçarak tehlikeli Atlantik rotasını deniyor. 2023 yılının ilk sekiz ayında, İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısında %70'e varan bir artış kaydedildi. 22 bin 304 düzensiz göçmen, Kanarya Adaları'na giriş yaptı.

Uluslararası Mücadele

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 27-29 Ağustos tarihlerinde Senegal, Gambiya ve Moritanya'ya giderek düzensiz göçmen sorununa çözüm arayışında bulundu.