Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Fransız Askeri Üssünün Kapatılması İçin Çağrıda Bulundu

Faye'dan Fransız Askeri Üssüne Eleştiri

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkesindeki daimi Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini vurguladı. Faye, Fransa'da kaç Senegalli askerin görev yaptığını sorgulayarak, "Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun?"

Thiaroye Katliamı ve Fransa İlişkileri

Faye, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Fransa’nın Afrika ile olan ilişkilerine de değindi. 1 Aralık 1944'te yaşanan Thiaroye Katliamının Fransa tarafından kabul edilmesini önemli bir adım olarak yorumlayan Faye, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konudaki cesaretinden dolayı kutladı.

Thiaroye Katliamı'nın aydınlatılmasına yönelik kurulan komite sayesinde, Fransız arşivlerinin açılmasını umduklarını vurgulayan Faye, "Hala kaç kişinin neden öldürüldüğünü ve nereye gömüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Fransa ile İlişkilerin Yeniden Değerlendirilmesi

Faye, Fransa ile Senegal arasındaki ilişkilerin samimi bir şekilde ilerlediğini ancak mevcut dinamiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Fransız üssündeki asker sayısının 350'den 100'e indirilmesi konusundaki rapora da atıfta bulunarak, "Egemen bir ülkede kaç Fransız askerinin bulunacağına neden Fransızlar karar veriyor?" şeklinde bir eleştiride bulundu.

Fransa'nın sömürgecilikten bu yana Senegal'de bulunmasının, bu ülkeye farklı bir hak tanımadığına dikkat çeken Faye, "Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yok," diyerek, diğer ülkelerle askeri işbirlikleri gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Fransa'nın Katliamı Tanıması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1944’te Thiaroye Kışlası'nda yaşananların katliam olduğunu kabul eden bir mektup yollayarak, bu tarihi olayı resmi olarak kabul etti. Bu durum, Fransa'nın daha önceki inkarını sona erdirdi.

Thiaroye'de ölen askerlerin aileleri ise, 80 yılı aşkın bir süredir süren bu adaletsizlikten dolayı Fransa'dan tazminat ve özür bekliyor. Yaşananlar, Fransız tarihçilerce de izlenmekte ve her yıl aynı tarihte anma törenleri düzenlenmektedir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Faye'nin çağrıları, Senegal’in bağımsızlık anlayışı ve uluslararası ilişkiler konusunda nasıl bir strateji izleneceği hususunda önemli soruları gündeme getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.