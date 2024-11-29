DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,63 0%
ALTIN
2.967,87 -1,14%
BITCOIN
3.366.891,67 -2,31%

Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Fransız Askeri Üssünün Kapatılması İçin Çağrıda Bulundu

Cumhurbaşkanı Faye, Senegal'deki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini belirterek, bağımsızlık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:52
Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Fransız Askeri Üssünün Kapatılması İçin Çağrıda Bulundu

Faye'dan Fransız Askeri Üssüne Eleştiri

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkesindeki daimi Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini vurguladı. Faye, Fransa'da kaç Senegalli askerin görev yaptığını sorgulayarak, "Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun?"

Thiaroye Katliamı ve Fransa İlişkileri

Faye, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Fransa’nın Afrika ile olan ilişkilerine de değindi. 1 Aralık 1944'te yaşanan Thiaroye Katliamının Fransa tarafından kabul edilmesini önemli bir adım olarak yorumlayan Faye, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konudaki cesaretinden dolayı kutladı.

Thiaroye Katliamı'nın aydınlatılmasına yönelik kurulan komite sayesinde, Fransız arşivlerinin açılmasını umduklarını vurgulayan Faye, "Hala kaç kişinin neden öldürüldüğünü ve nereye gömüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Fransa ile İlişkilerin Yeniden Değerlendirilmesi

Faye, Fransa ile Senegal arasındaki ilişkilerin samimi bir şekilde ilerlediğini ancak mevcut dinamiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Fransız üssündeki asker sayısının 350'den 100'e indirilmesi konusundaki rapora da atıfta bulunarak, "Egemen bir ülkede kaç Fransız askerinin bulunacağına neden Fransızlar karar veriyor?" şeklinde bir eleştiride bulundu.

Fransa'nın sömürgecilikten bu yana Senegal'de bulunmasının, bu ülkeye farklı bir hak tanımadığına dikkat çeken Faye, "Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yok," diyerek, diğer ülkelerle askeri işbirlikleri gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Fransa'nın Katliamı Tanıması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1944’te Thiaroye Kışlası'nda yaşananların katliam olduğunu kabul eden bir mektup yollayarak, bu tarihi olayı resmi olarak kabul etti. Bu durum, Fransa'nın daha önceki inkarını sona erdirdi.

Thiaroye'de ölen askerlerin aileleri ise, 80 yılı aşkın bir süredir süren bu adaletsizlikten dolayı Fransa'dan tazminat ve özür bekliyor. Yaşananlar, Fransız tarihçilerce de izlenmekte ve her yıl aynı tarihte anma törenleri düzenlenmektedir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Faye'nin çağrıları, Senegal’in bağımsızlık anlayışı ve uluslararası ilişkiler konusunda nasıl bir strateji izleneceği hususunda önemli soruları gündeme getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Arkadaş Katliamı: Bıçakla Öldürülen Kişi Hayatını Kaybetti
2
Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri
3
Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor
4
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Bir Haftada İkinci Toprak Kayması
5
Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma 2 Aralık'a Ertelendi
6
Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığını Devraldı
7
Kayseri'de Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı