Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Putin ile Telefonla Görüştü

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Faye, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Putin ile "geniş kapsamlı ve samimi" bir iletişim kurduğunu belirtti.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden işbirliğinin güçlendirilmesi ve Sahel bölgesindeki barış ile istikrarın arttırılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise, Putin’in Senegal Cumhurbaşkanı Faye’yi Rusya’ya davetinin kabul edildiği kaydedildi. Bu telefon görüşmesi, Nisan ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Faye ile Putin’in doğrudan gerçekleştirdiği ilk temas olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, Ağustos ayında Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Bu görüşme sırasında Lavrov, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinin savunma sanayisinin geliştirilmesinde Rusya’nın yardımcı olmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da Temmuz ayında Dakar’da temaslarda bulunmuştu.

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