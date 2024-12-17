Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Türk Firma Summa'nın Otelini Açtı

Senegal'de Yeni Bir Otel yatırıma kapı araladı

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Türk inşaat firması Summa tarafından inşa edilen otelin açılışını gerçekleştirdi. Bu otel, başkent Dakar yakınlarında, ABD merkezli bir otel zinciri tarafından işletilecektir.

Yatırımlar Ülkeye Güveni Arttırıyor

Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na yakın konumda bulunan otelin açılışında konuşan Faye, turizm sektörünü ekonomik büyümenin itici gücü haline getirme konusunda kararlılığını yineledi.

Faye, bu açılışın yatırımcıların Senegal'e olan güvenlerini pekiştirdiğini ve rekabetçi bir iş ortamı sağlama konusunda kaydedilen ilerlemeyi gözler önüne serdiğini belirtti.