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Senegal'de 10. Uluslararası İnşaat ve Yenilenebilir Enerji Fuarı SENCON Başladı

Senegal'de 80'den fazla Türk firmanın yer aldığı SENCON fuarı, başkent Dakar'da açıldı ve 8 Şubat'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:29
Senegal'de 10. Uluslararası İnşaat ve Yenilenebilir Enerji Fuarı SENCON Başladı

SENCON Fuarı 10. Kez Kapılarını Açtı

Senegal'de 80'den fazla Türk firmanın katılımıyla düzenlenen uluslararası inşaat, altyapı, yenilenebilir enerji ve otomotiv fuarı SENCON, başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde başladı.

Açılış ve Katılım

Açılışa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile birlikte İtalya, Tunus ve İran'ın Dakar büyükelçileri ve Senegal Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri katıldı. Fuarın organizatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan, açılışta yaptığı konuşmada, Senegal'i uluslararası fuar merkezi haline getirme hedeflerini vurguladı.

Fuarın Gelişimi

Kalkan, ilk yılında 60 katılımcı firma ile başladıkları SENCON'un bugün 300'e ulaştığını belirtti. Ayrıca bu yıl “SENCON 2025” adlı konseptiyle, Senegal'in 2050 kalkınma hedefleri ile örtüşen yenilikçi ve sürdürülebilir amaçlar taşıdığını ifade etti.

Katılımcı Profili ve Hedefler

Büyükelçi Sağman, fuarın Senegal'de düzenlenen en önemli organizasyonlardan biri olduğunu ve bu yıl enerji, otomobil ve yedek parça alanlarındaki katılımın önemli olduğunu belirtti. Toplamda 300'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuara, 80'den fazla Türk firma katıldı. Sağman, Afrika'nın birçok ülkesinden mimarların da fuara katıldığını söyledi.

Gelecek Vizyonu

Senegal'in kalkınan bir ülke olduğunu vurgulayan Sağman, SENCON'a olan ilgi ve katılımın her yıl arttığını ifade etti. Fuara katılan tüm firmaların stantları ziyaret edildi ve fuar alanında çeşitli görüşmeler yapıldı. SENCON, 8 Şubat tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

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