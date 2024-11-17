DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.140.093,08 -0,53%

Senegal'de Erken Genel Seçim Heyecanı: 165 Milletvekili Seçiliyor

Senegal halkı, 165 milletvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Seçim sonuçlarının gece yarısı belli olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:57
Senegal'de Erken Genel Seçim Heyecanı: 165 Milletvekili Seçiliyor

Senegal'de erken genel seçimler başladı. Ülke genelinde, Ulusal Meclis'e girecek 165 milletvekilini belirlemek için halk sandık başına gidiyor. Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 18.00'de sona erecek. Başkent Dakar'da bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar gözlemleniyor.

Ülkede yaklaşık 7,3 milyon seçmen bulunuyor. Seçimlerde koalisyon ve siyasi partiler tarafından hazırlanan 41 liste arasından 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak. Erken seçimin en güçlü favorileri arasında Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF öne çıkıyor.

Favori Koalisyonlar ve Sonuçların Beklentisi

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğindeki Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek') koalisyonu, önceki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan eski Başbakan Amadou Ba'nın önderlik ettiği Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah') koalisyonu ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın yürütücüsü olduğu Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum') koalisyonu da favoriler arasında yer alıyor.

Seçim sonuçlarının genel eğiliminin gece yarısı belli olması beklenirken, Ulusal Seçim Komisyonu'nun sonuçları en geç 22 Kasım'da açıklaması planlanıyor. Yeni meclis, sonuçların resmiyet kazanmasının ardından 45 gün içinde göreve başlayacak.

Önceki Seçimlerin Ardından Gelen Kriz

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun Başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu. Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye, geçtiğimiz Eylül ayında meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Bu erken genel seçim, yaklaşık 7 aydır yönetimde olan Faye ve Sonko için de bir test niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
2
İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Hava Trafiği Milli 'İRADE' Yazılımıyla Kontrol Altına Alınıyor
4
ABD, Avustralya ve Japonya Savunma Bakanları Hint-Pasifik İstikrarını Görüştü
5
Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı
6
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme
7
2024 ALES Sınavı Gerçekleşti: Sonuçlar 6 Aralık'ta Açıklanacak

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!