Senegal'de Erken Genel Seçim Heyecanı: 165 Milletvekili Seçiliyor

Senegal'de erken genel seçimler başladı. Ülke genelinde, Ulusal Meclis'e girecek 165 milletvekilini belirlemek için halk sandık başına gidiyor. Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 18.00'de sona erecek. Başkent Dakar'da bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar gözlemleniyor.

Ülkede yaklaşık 7,3 milyon seçmen bulunuyor. Seçimlerde koalisyon ve siyasi partiler tarafından hazırlanan 41 liste arasından 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak. Erken seçimin en güçlü favorileri arasında Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF öne çıkıyor.

Favori Koalisyonlar ve Sonuçların Beklentisi

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğindeki Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek') koalisyonu, önceki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan eski Başbakan Amadou Ba'nın önderlik ettiği Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah') koalisyonu ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın yürütücüsü olduğu Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum') koalisyonu da favoriler arasında yer alıyor.

Seçim sonuçlarının genel eğiliminin gece yarısı belli olması beklenirken, Ulusal Seçim Komisyonu'nun sonuçları en geç 22 Kasım'da açıklaması planlanıyor. Yeni meclis, sonuçların resmiyet kazanmasının ardından 45 gün içinde göreve başlayacak.

Önceki Seçimlerin Ardından Gelen Kriz

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun Başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu. Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye, geçtiğimiz Eylül ayında meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Bu erken genel seçim, yaklaşık 7 aydır yönetimde olan Faye ve Sonko için de bir test niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.