Senegal'de Erken Genel Seçim: Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Senegal'de Oy Verme Süreci Tamamlandı

Senegal'de erken genel seçim için oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar yerel saatle 08.00'de açıldı ve 18.00'de kapandı. Ardından oy sayımına geçildi.

Katılım Oranı %35

Seçime katılım oranı, yerel saatle 14.00 itibarıyla yüzde 35 olarak belirlendi. Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, koalisyon ve siyasi partilerin hazırladığı 41 listeden 165 milletvekili seçilecek ve bu milletvekilleri 5 yıl boyunca mecliste görev alacak.

Seçimin Favori İsimleri

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF en güçlü aday olarak gösteriliyor. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğindeki "Takku Wallu" koalisyonu, eski Başbakan Amadou Ba'nın önderlik ettiği "Jamm ak Njarin" koalisyonu ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın başındaki "Samm Sa Kaddu" koalisyonu da seçimin favorileri arasında yer almakta.

Sonuçlar ne Zaman Açıklanacak?

Seçim sonuçlarının genel eğiliminin gece yarısı belli olması bekleniyor. Ulusal Seçim Komisyonu ise sonuçları en geç 22 Kasım'da açıklayacağını duyurdu. Yeni meclis, sonuçların resmiyet kazanmasının ardından 45 gün içinde göreve başlayacak.

Geçmiş Seçimler ve Politika Ortamı

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Mecliste, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krizlere yol açmıştı. Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Fay, Eylül ayında meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı. Bu erken genel seçim, Fay ve Sonko için de bir test niteliği taşımakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.