DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.993,87 0,46%

Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı

Dakar'da düzenlenen yürüyüşte, Filistin ve Lübnan'a destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:40
Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı

Senegal'de Filistin ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü

Senegal'in başkenti Dakar'da, İsrail saldırıları altında bulunan Filistin ve Lübnan için destek gösterisi düzenlendi. Malick Sy Caddesi'nde toplanan yerel Filistin ve Lübnan toplulukları, etkinliğin başlangıcı olarak Milinaire Anıtı'na yürüdü.

Sloganlar ve Mesajlar

Katılımcılar, organizerlerin dağıttığı beyaz tişörtlerin üzerine Filistin ve Lübnan bayraklarını taşıyarak, "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Lübnan'da savaşa hayır" gibi sloganlar attılar.

Diplomatik Destek

Gösteriye, Filistin, Lübnan ve Küba büyükelçileri ile diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri de katıldı. Yürüyüş boyunca kol kola giren büyükelçiler, kalabalıkla birlikte sloganlar atarak dayanışma örneği sergiledi.

Türk Vatandaşı Halil İbrahim Efe'nin Açıklamaları

Dakar Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumlusu Halil İbrahim Efe, Senegal'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak, Filistin ve Lübnan'da yaşanan olayları yakından takip ettiklerini belirtti. Efe, "Tüm eylem ve organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bu benim Dakar'da katıldığım dördüncü eylem. Soykırımın durması gerekiyor, bu zulme ses çıkarmak için buradayız." dedi.

Lübnanlı Katılımcılardan Tepkiler

Gösteriye katılan Lübnanlı Zainab Kawar, "Bizi yalnız bırakan tüm Arap ülkelerine sesleniyorum, hepinize yazıklar olsun. Lübnan teslim olmayacak, Lübnan'ı işgal edemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde akrabaları bulunan Rudeyna Ezzedine, yıllardır işgal sürecine maruz kaldıklarını dile getirerek, "Savunma hakkımız yok mu? Bu katillerle son damlamıza kadar mücadele edeceğiz. Evlerimiz yıkılıyor, çocuklarımız ölüyor. Topraklarımızı elimizden alamayacaklar. Allah'a sığınıyoruz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması
2
Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı
3
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
4
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
5
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
6
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Pamukova'da 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali Coşkusu Başladı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’