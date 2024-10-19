Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı

Senegal'de Filistin ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü

Senegal'in başkenti Dakar'da, İsrail saldırıları altında bulunan Filistin ve Lübnan için destek gösterisi düzenlendi. Malick Sy Caddesi'nde toplanan yerel Filistin ve Lübnan toplulukları, etkinliğin başlangıcı olarak Milinaire Anıtı'na yürüdü.

Sloganlar ve Mesajlar

Katılımcılar, organizerlerin dağıttığı beyaz tişörtlerin üzerine Filistin ve Lübnan bayraklarını taşıyarak, "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Lübnan'da savaşa hayır" gibi sloganlar attılar.

Diplomatik Destek

Gösteriye, Filistin, Lübnan ve Küba büyükelçileri ile diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri de katıldı. Yürüyüş boyunca kol kola giren büyükelçiler, kalabalıkla birlikte sloganlar atarak dayanışma örneği sergiledi.

Türk Vatandaşı Halil İbrahim Efe'nin Açıklamaları

Dakar Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumlusu Halil İbrahim Efe, Senegal'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak, Filistin ve Lübnan'da yaşanan olayları yakından takip ettiklerini belirtti. Efe, "Tüm eylem ve organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bu benim Dakar'da katıldığım dördüncü eylem. Soykırımın durması gerekiyor, bu zulme ses çıkarmak için buradayız." dedi.

Lübnanlı Katılımcılardan Tepkiler

Gösteriye katılan Lübnanlı Zainab Kawar, "Bizi yalnız bırakan tüm Arap ülkelerine sesleniyorum, hepinize yazıklar olsun. Lübnan teslim olmayacak, Lübnan'ı işgal edemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde akrabaları bulunan Rudeyna Ezzedine, yıllardır işgal sürecine maruz kaldıklarını dile getirerek, "Savunma hakkımız yok mu? Bu katillerle son damlamıza kadar mücadele edeceğiz. Evlerimiz yıkılıyor, çocuklarımız ölüyor. Topraklarımızı elimizden alamayacaklar. Allah'a sığınıyoruz," dedi.