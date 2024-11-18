Senegal'de Genel Seçimlerde PASTEF Önde

PASTEF Genel Seçimlerde Zafer İçin İleri Adım Atıyor

Senegal'de dün gerçekleşen genel seçimler sonrası resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko öncülüğündeki PASTEF partisi önde gidiyor.

Seçim sonuçlarının açıklandığı süreçte, PASTEF'in hemen her şehirde rakiplerine önemli bir fark attığı gözlemleniyor. Hükümet Sözcüsü Amadou Moustapha Ndieck Sarre, yerel basına yaptığı açıklamada, "PASTEF'in sandıktan büyük bir zaferle çıktığını" duyurdu.

Siyasi Koalisyonlardan Tebrik Mesajları

Seçimin önde gelen koalisyonlarından Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum') lideri ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, Facebook üzerinden PASTEF'i kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti. Bunun yanı sıra, Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah') koalisyonunun lideri Amadou Ba, sosyal medya platformu X'te PASTEF'i kutlayarak "Kazananın Senegal olduğunu" belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderlik ettiği Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek') koalisyonunun açıklamasında ise seçimde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi ve İçişleri Bakanı Jean Baptiste Tine kınandı.

Meclis Çoğunluğu İçin Hedef: 83 Vekil

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu Senegal'de, koalisyonların oluşturduğu 41 listeden seçilen toplam 165 milletvekili 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak. Meclis çoğunluğunu elde etmek için en az 83 vekil çıkarması gerekiyor.

Henüz resmi sonuçlar açıklanmadı, ancak PASTEF'in mecliste çoğunluğu elde etme şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Son genel seçimlerin Temmuz 2022'de yapıldığı Senegal'de, eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonu iktidardaydı. Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması, zaman zaman krizlere yol açmıştı. Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye, Eylül'de meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.