Senegal'de Kaykaycı Gençler, 2026 Gençlik Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Senegal'deki Genç Kaykaycılar Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Senegal, 2026’da Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Ülkedeki ilk kaykay parkı, genç kaykaycıların olimpiyatlara yönelik hedefleri doğrultusunda yoğun çalışmalar yürütmelerine olanak tanıyor. Moussa Mbengue'den Gençlere Destek

Milli sporcu Moussa Mbengue’nin 2022 yılında açtığı kaykay parkı, Dakar’ın Ngor semtinde yer alıyor ve burada yaklaşık 67 çocuk ve genç, olimpiyatlara hazırlanmaktadır. Mbengue, parkın açılışıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşandığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu park, hayatlarına dokunduğumuz birçok genç için bir umut kaynağı oldu. Buraya gelip önemli bir şeyin parçası olabileceklerini hissediyorlar.”

Mbengue, kaykaya 1993 yılında sokaklarda başladığını ve parkın açılmasının ardından gençlerin bu sporu daha sağlıklı bir ortamda öğrenme şansına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, parkta eğitim alan çocukların çoğunun dar gelirli ailelerden geldiği bilgisi de dikkat çekti.

2021’den beri kaykay yapan 17 yaşındaki Cherif Maleyni Samb, bu park sayesinde madalyalı bir sporcu olduğunu ve hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Diğer bir kaykaycı 16 yaşındaki Hadia Diallo ise erkek çocukları arasında kaykay yapmanın zorluklarına rağmen azimle yoluna devam ediyor. Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları

Afrika, bugüne dek modern olimpiyatlara ev sahipliği yapmamıştı. Senegal, 2022'de yapılması planlanmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle ertelenen bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazanarak tarihi bir fırsatı elde etti. Dakar 2026, toplamda 35 spor dalında 244 etkinlik ile Afrika’nın ilk gençlik olimpiyatı olma unvanını taşıyacak.”

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da ülkelerinde düzenlenecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda derece alabilmek için çalışıyor. Başkent Dakar'ın Ngor semtinde 2022'de kurulan ülkenin ilk kaykay parkı, neredeyse haftanın her günü genç ve çocuklarla dolup taşıyor.

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da ülkelerinde düzenlenecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda derece alabilmek için çalışıyor. Başkent Dakar'ın Ngor semtinde 2022'de kurulan ülkenin ilk kaykay parkı, neredeyse haftanın her günü genç ve çocuklarla dolup taşıyor.