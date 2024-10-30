DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,2 -0,29%
ALTIN
3.067,5 -0,35%
BITCOIN
2.485.988,64 -0,24%

Senegal'de Kaykaycı Gençler, 2026 Gençlik Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Dakar, Afrika'nın ilk gençlik olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. Genç kaykaycılar, 2026 hedefleri doğrultusunda treing yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:33
Senegal'de Kaykaycı Gençler, 2026 Gençlik Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Senegal'deki Genç Kaykaycılar Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Senegal, 2026’da Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Ülkedeki ilk kaykay parkı, genç kaykaycıların olimpiyatlara yönelik hedefleri doğrultusunda yoğun çalışmalar yürütmelerine olanak tanıyor. Moussa Mbengue'den Gençlere Destek

Milli sporcu Moussa Mbengue’nin 2022 yılında açtığı kaykay parkı, Dakar’ın Ngor semtinde yer alıyor ve burada yaklaşık 67 çocuk ve genç, olimpiyatlara hazırlanmaktadır. Mbengue, parkın açılışıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşandığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu park, hayatlarına dokunduğumuz birçok genç için bir umut kaynağı oldu. Buraya gelip önemli bir şeyin parçası olabileceklerini hissediyorlar.”
Kaykayın Avantajları ve Zorlukları

Mbengue, kaykaya 1993 yılında sokaklarda başladığını ve parkın açılmasının ardından gençlerin bu sporu daha sağlıklı bir ortamda öğrenme şansına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, parkta eğitim alan çocukların çoğunun dar gelirli ailelerden geldiği bilgisi de dikkat çekti.

Madalyalar Hedefte

2021’den beri kaykay yapan 17 yaşındaki Cherif Maleyni Samb, bu park sayesinde madalyalı bir sporcu olduğunu ve hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Diğer bir kaykaycı 16 yaşındaki Hadia Diallo ise erkek çocukları arasında kaykay yapmanın zorluklarına rağmen azimle yoluna devam ediyor. Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları

Afrika, bugüne dek modern olimpiyatlara ev sahipliği yapmamıştı. Senegal, 2022'de yapılması planlanmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle ertelenen bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazanarak tarihi bir fırsatı elde etti. Dakar 2026, toplamda 35 spor dalında 244 etkinlik ile Afrika’nın ilk gençlik olimpiyatı olma unvanını taşıyacak.”

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da...

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da ülkelerinde düzenlenecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda derece alabilmek için çalışıyor. Başkent Dakar'ın Ngor semtinde 2022'de kurulan ülkenin ilk kaykay parkı, neredeyse haftanın her günü genç ve çocuklarla dolup taşıyor.

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da...

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da ülkelerinde düzenlenecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda derece alabilmek için çalışıyor. Başkent Dakar'ın Ngor semtinde 2022'de kurulan ülkenin ilk kaykay parkı, neredeyse haftanın her günü genç ve çocuklarla dolup taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden'ın Porto Riko Açıklaması Tartışma Yarattı
2
Siyonizm Karşıtı Yoav Litvin'in Değerlendirmeleri
3
Gazze'de Katliam: 94 Ölü, Zorunlu Göçe Direnişin Bedeli
4
Kars'ın 104. Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
5
Türk Kızılay, Gazze'ye Yardım Ulaştırmaya Devam Ediyor
6
Biden'ın Danışmanları İsrail'i Ziyaret Edecek ve Hizbullah ile Anlaşmayı Görüşecek
7
ABD Başkanlık Seçim Süreci 2024: Her Şey Ne Zaman Gerçekleşiyor?

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?