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Senegal'de Koyunların Kralı: 156 Kilogramlık 'Niang Ballo' Öne Çıktı

Senegal'de düzenlenen hayvancılık fuarında 156 kg'lık 'Niang Ballo' ladoum, 'koyunların kralı' seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:43
Senegal'de Koyunların Kralı: 156 Kilogramlık 'Niang Ballo' Öne Çıktı

Senegal'de Koyunların Kralı: 156 Kilogramlık 'Niang Ballo' Öne Çıktı

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 15. Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda, 'koyunların kralı' olarak tanınan 'Niang Ballo', yarışmada en iyi ladoum seçildi. 156 kilogram ağırlığıyla dikkat çeken bu ladoum, Irkları Geliştirme ve İyileştirme Birliği (SALADAM) tarafından düzenlenen etkinlikte podyuma çıktı.

Göz Alıcı Yarışma ve Ödüller

Fuar, güvercinden tavşana, attan köpeğe birçok hayvanın sergilendiği rengarenk bir ortamda gerçekleşti. Yarışmada, bakıcıları tarafından alkışlarla alana getirilen ladoumların ağırlıkları, göğüs yarıçapları, boyları ve omurga uzunlukları ölçüldü. Uzman jüri, her ladoumu puanlama sistemine göre değerlendirdi.

Yetişkin kategorisinde yarışan 18 ladoum arasında en yüksek puanı alan 'Niang Ballo', 38 aylık bir koyun olarak birinciliği elde etti. Yarışma sonunda her kategoride ilk üçe giren ladoum sahipleri, sırasıyla 1 milyon CFA (yaklaşık 1600 dolar), 700 bin CFA (1115 dolar) ve 450 bin CFA (715 dolar) ödül kazanıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Huzurunda Podyumda

Ödül kazanan ladoum sahipleri, 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın katılacağı törende bir kez daha podyuma çıkacak.

Yarışmada farklı cinsler, 'kuzu', 'genç' ve 'yetişkin' kategorilerine ayrılıyor. Küçük bir atı andıran bu ladoum türleri, 24 aydan büyük ve yarışmaya katılanların boyları 1,50 metreyi, ağırlıkları ise 180 kilograma kadar ulaşabiliyor.

Ladoumlar, Senegal Kültüründe Önemli Bir Yer Tutuyor

Yarışmaya katılan 'Lokuman' isimli ladoumun sahibi Pape El Hadj Loum, Türkiye'de yaşamakta ancak fuar için Senegal'e geldiğini belirtti. Loum, 138 kilogram ağırlığındaki koyununun daha önce katıldığı 3 fuarda dereceye girdiğini ifade etti.

Ladoumlar, Moritanya'dan 'toubaire' ve Mali'den 'balibali' cinslerinin karışımından oluşmaktadır. Bu koyunlar, ahırlarda değil, özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerin evlerinde besleniyor. Her ladouma özel bir isim veriliyor ve bu durum Senegal toplumunda lüks araca sahip olmakla eşdeğer bir statü kazanıyor.

Dünyanın En Pahalı Koyun Türlerinden

Ladoumlar damızlık olarak kullanılıyor ve ülke geneline yaygın yarışmalarla en iyi olanları seçiliyor. Bir ladoumun anne, babası ve kardeşlerinin dereceleri, fiyatını belirlemede büyük etken oluşturuyor. İlginç isimler verilen ladoumların bazıları, sosyal medyada hayran sayfalarına bile sahip.

Bugüne kadar satılan en pahalı ladoum ise Galactic ismiyle 90 bin dolara alıcı bulmuş durumda. Senegal'in gelenek ve göreneklerinde önemli bir yere sahip olan ladoum, bu eşsiz türüyle hayvancılık sektöründe adeta bir simge haline gelmiştir.

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