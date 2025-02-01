Senegal'de Layene Tarikatı 145. Yılını Coşkuyla Kutladı

Layene Tarikatı'ndan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Senegal'e özgü Layene tarikatı mensupları, tarikatın kurucusu Seydina Limamou Laye'nin Müslümanlara yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının 145. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

On Binlerce Kişi Dakar'da Bir Araya Geldi

Bu anlamlı etkinlik için Layene takipçileri, başkent Dakar'ın Camberene ve Yoff semtlerinde toplandılar. Yediden yetmişe birçok kişinin katıldığı anmada, kıyafetler de özel bir anlam taşıyordu. Onlarca bin kişinin bembeyaz giysileriyle katıldığı açık hava zikir ve dua etkinliği, iki gün sürdü.

Şehirde Hayat Durdu

Etkinlik kapsamında ana yollar trafiğe kapatıldı ve Dakar'ın bir kısmındaki yaşam adeta durma noktasına geldi. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, anma süresince tarikatın ileri gelenlerini ziyaret ederek onlara destek verdi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Layene tarikatı, tasavvuf temelli bir dini grup olarak, önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdıklarına inandıkları için bayram namazı gibi özel günlerde bembeyaz giysiler giymeyi gelenek haline getirmiştir. Bu etkinlikler, aynı zamanda toplumsal birliği ve dayanışmayı teşvik etmektedir.