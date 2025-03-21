Senegal'de Müridiler Ramazan'ın 20. Gününde Touba'da Bir Araya Geldi

Senegal'de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan'ın 20. günü için Touba kentinde toplandı. Cami dolup taştı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:52
Senegal'de Müridiler Ramazan'ın 20. Gününde Touba'da Bir Araya Geldi

Ramazan'ın 20. Günü Müridiler için Önem Taşıyor

Senegal’de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan ayının 20’nci gününe denk gelen cuma namazı için kutsal kabul edilen Touba kentine akın etti. Müridiler, tarikatın kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile ilk talebesi Mame İbrahim Fall’ın ilk karşılaşmalarını anmak amacıyla bir araya geldi.

Büyük Touba Camisi'nde Cuma Namazı

Yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Touba’da, Serigne Mountakha Mbacke tarafından kıldırılan cuma namazında, binlerce kişi saf tuttu. Caminin kapasitesi yaklaşık 6 bin kişi olsa da, yer bulamayan bazı cemaat üyeleri namazı cami avlusunda kılmak zorunda kaldı.

Senegal'in Diğer Kentlerinde de Coşku Vardı

Sadece Touba’da değil, başta Dakar olmak üzere birçok kentte bulunan Müridiler, camileri doldurarak bu özel günde bir araya geldi. Ramazanın 20’nci günü, Müridi tarikatı ve Baye Fall hareketi için büyük bir önem taşımakta.

Bu özel gün, 1883 yılında Şeyh Ahmadou Bamba ile Mame İbrahim Fall’ın karşılaştığına inanıldığı için her yıl kutlanmaktadır. Senegal'de ramazan ayı ise 2 Mart’ta başlamıştı.

Senegal’de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan ayının 20’nci gününe denk gelen cuma namazı için...

Senegal’de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan ayının 20’nci gününe denk gelen cuma namazı için kutsal kabul edilen Touba kentine akın etti. Müridiler, kurucuları Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

Senegal’de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan ayının 20’nci gününe denk gelen cuma namazı için...

Senegal’de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan ayının 20’nci gününe denk gelen cuma namazı için kutsal kabul edilen Touba kentine akın etti. Müridiler, kurucuları Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

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