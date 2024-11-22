Senegal'deki Genel Seçimin Galibi PASTEF Partisi

Senegal'de Genel Seçim Sonuçları Açıklandı

Senegal'de 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen genel seçimin galibi Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun liderliğindeki PASTEF partisi oldu. Ulusal Oy Sayımı Komisyonu, seçimlerin resmi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Meclisteki Koltuk Dağılımı

Açıklanan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Sonko’nun partisi PASTEF, 165 koltuklu Ulusal Meclis’e 130 vekil göndermeyi başardı. Diğer siyasi koalisyonların durumu ise şöyle:

Takku Wallu (Volofça'da 'yardım için birleşmek') : 16 vekil

: 16 vekil Jamm ak Njarin (Volofça'da 'barış ve refah') koalisyonu: 7 vekil

koalisyonu: 7 vekil Samm Sa Kaddu (Volofça'da 'sözümü tutuyorum') koalisyonu: 3 vekil

Geri kalan koltuklar, çeşitli koalisyonlar ve siyasi hareketler arasında dağıtılmıştır.

Anayasa Mahkemesi Onayı Bekleniyor

Yeni meclisin göreve başlayabilmesi için Anayasa Mahkemesi’nin sonuçları onaylaması gerekiyor. Takku Wallu koalisyonu, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacaklarını duyurdu.

Meclisteki Kriz ve Gelecek Beklentileri

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis’te, Sall karşıtı Sonko’nun başbakan olması sık sık gerilimlere neden olmuştu. Mart 2024’te Cumhurbaşkanı Faye'nin göreve gelmesinin ardından eylülde meclisi feshetmesi ve erken seçim kararı alması, ülkedeki siyasi atmosferi daha da hareketlendirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.