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Senegal'deki Kadın Büyükelçiler Genç Kızlara Destek Sunuyor

Senegal'de kadın büyükelçiler, genç kızlara mentörlük yaparak ilham veriyorlar.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:40
Senegal'deki Kadın Büyükelçiler Genç Kızlara Destek Sunuyor

Senegal'deki Kadın Büyükelçilerden Genç Kızlara Mentor Desteği

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen "Genç Kızlar için Kanatlar (Ailes pour elles)" mentörlük programı, kadın büyükelçilerin genç senegalli kızlarla tecrübelerini paylaştığı özel bir etkinlikle sona erdi.

Programın Kapanışı Dakar Büyükelçiliğinde Gerçekleştirildi

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilcisi Tracey Hebert-Seck tarafından düzenlenen kapanış törenine, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Program, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

Senegal'in Geleceği İçin Önemli Adımlar

Katılımcılar arasında yer alan büyükelçi Nur Sağman, genç kızlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepinizin Senegal'in geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum," dedi. Sağman, genç kızlara destek olmaları ve dayanışmayı unutmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Programın Hedefleri ve İçeriği

"Genç Kızlar için Kanatlar" programı, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi, iş hayatındaki engelleri aşmayı ve kadınların diplomasi alanında kariyer yapmalarını desteklemeyi amaçlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan ve 11 Ekim Kız Çocukları Günü'nde sona eren programda, 34 genç kız, alanında uzman kadın diplomatların deneyimlerinden faydalandı.

Kızlara Katılım Sertifikası Verildi

Törende, kadın büyükelçiler mentörlük yaptıkları genç kızlara katılım sertifikası ve hediyeler takdim etti. Program, kadınların güçlenmesi ve uluslararası ilişkilerde aktif rol alması yönünde önemli bir adım olarak kaydedildi.

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