Senegal İlk Uydusunu GAINDESAT-1A İle Fırlattı

Senegal Uzay Alanında Büyük Bir Adım Attı

Senegal, Avrupa'nın iş birliği ile geliştirdiği nano yer gözlem uydusu GAINDESAT-1A'yı başarıyla fırlattı. Uydunun fırlatma operasyonu, California'daki Vandenberg Üssü'nden gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Faye'den Açıklama

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, X hesabından yaptığı paylaşımda bu tarihi gelişmeyi duyurdu. Faye, "Bu, ülkemiz için teknolojik egemenlik açısından son derece önemli bir adım. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle süreç hakkında bilgi verdi.

GAINDESAT-1A'nın İşlevleri

GAINDESAT-1A, Montpellier Üniversitesi Uzay Merkezi (CSUM) ile işbirliği içerisinde geliştirildi. Bu nano uydu, iklim izleme, doğal afet yönetimi, hava ve su kalitesi izleme gibi önemli verileri toplayacak.

Afrika Uzay Endüstrisi Gelişiyor

Afrika uzay endüstrisi, Space Hubs Africa'nın Şubat 2024 verilerine göre, toplam 59 uyduyu 15 farklı ülke tarafından fırlatıldığını gösteriyor. Güney Afrika, 1998 yılında fırlattığı Sunsat uydusuyla kıtanın ilk uydusunu fırlatan ülke oldu.

2021 verilerine göre, Afrika uzay endüstrisinin değeri 19,49 milyar dolar olup, 2026 yılına kadar %16,16 oranında büyümesi bekleniyor. Planlamalara göre 2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydu geliştirileceği öngörülüyor.