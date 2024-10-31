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Senegal ve Türkiye Arasında İşbirliği Vurgusu

Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Erdoğan ile basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:53
Senegal ve Türkiye Arasında İşbirliği Vurgusu

Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye Ziyareti

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fay, Batı Afrika'nın güvensizliğinin, terörizm nedeniyle toplumsal huzursuzluk yarattığını belirtti.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde savunma alanında işbirliğini güçlendirme ihtiyacını vurguladıklarını ifade eden Fay, iki ülkenin bu konuları birlikte değerlendirdiklerinin altını çizdi. "Batı Afrika’da güvenliğin sağlanması için işbirliğimizi artırmalıyız," dedi.

2050 Ulusal Dönüşüm Planı

Fay, Senegal'in 2050 Ulusal Dönüşüm Planı ve bu bağlamdaki yeni gündemlerinin kabul edildiğini belirtti. Özellikle sanayileşme, tarım, teknik ve mesleki eğitim ile dijitalleşme alanlarındaki işbirliğine de dikkat çekti. "Gençlerin istihdam edilmesi konusunda birbirimizle hemfikiriz," diye ekledi.

Stratejik Anlaşma ve Hedefler

Fay, Türkiye ile Senegal arasında yeni imzalanan anlaşmanın iki devletin işbirliğini stratejik bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduğunu vurguladı. Ayrıca, ilerleyen yıllarda ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşma hedefini de dile getirdi.

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