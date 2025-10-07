Senegal Yatırım Forumu: 16 Milyar Dolar Hedefiyle Dakar'da Başladı

Senegal Yatırım Forumu Dakar'da kapılarını açtı

"Fırsatları birleştirmek, geleceği inşa etmek" temasıyla ikinci buluşma

Senegal'de düzenlenen Senegal Yatırım Forumu (Invest in Senegal), 16 milyar dolarlık yabancı yatırım hedefiyle başladı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen forum, Senegal Yatırım Ajansı (APIX) tarafından başkent Dakar yakınlarındaki Diamniadio'daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi (CICAD)'de düzenleniyor.

Foruma, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko ile birlikte; Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Shipokosa Mashatile, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih katıldı.

Forum açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Faye, Senegal'e yatırımları artırmak için yatırım, vergi, iş, gümrük ve kamu ihale kanunlarında köklü değişiklikler yapıldığını vurguladı. Faye, bu adımların "Senegal 2050 Vizyonu" çerçevesinde atıldığını belirterek, "Senegal, küresel zorluklara rağmen ilerlemeye devam ediyor. Katma değer sunan ve kalkınmaya yönelik yatırımlara kapımız sonuna kadar açık." dedi.

APIX Genel Müdürü Bakary Sega Bathily ise Afrika'nın küresel ölçekte giderek daha stratejik bir piyasa haline geldiğini söyleyerek, kıtanın yetenek ve kaynaklarıyla kendi kaderini inşa ettiğini hatırlattı.

Enerji, altyapı ve dijital dönüşüm odakta

İki gün sürecek forumda sermayenin reel ekonomiye yönlendirilmesi, tarımın yeniden yapılandırılması, enerji, stratejik kaynaklar, sanayi, yerel üretim zincirleri, sağlık, dijital dönüşüm, yapay zeka, kültür, yaratıcı endüstriler ve spor ekonomisi konularında oturumlar düzenlenecek. Etkinlik, Afrika'ya yönelen doğrudan yabancı yatırımlardan daha büyük pay alma hedefiyle enerji, altyapı ve dijital dönüşüm sektörlerine özellikle odaklanacak.

Geçen yıl düzenlenen ilk forum yaklaşık 6 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmişti; bu yıl hedeflenen rakam ise 16 milyar dolar.

Stratejik partner: Suudi Arabistan

Bu yılın onur konuğu olan Suudi Arabistan'ın forumdaki varlığının, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor. Suudi Arabistan'ın Dakar'da üstlendiği 800 milyon dolarlık yenilenebilir enerjiyle çalışan deniz suyu arıtma projesi ve Sahra altı Afrika'ya yönelik gelecek 10 yılda 41 milyar dolar yatırım planı, Senegal için yeni fırsatlar sunabileceği değerlendiriliyor.

Forum, yatırımcılarla politika yapıcıları buluşturarak Senegal'in rekabetçi bir yatırım ortamına dönüşmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.