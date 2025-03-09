Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, Çıldır Gölü'nde Büyüleyici Gösteri Düzenledi

Çıldır Gölü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle muhteşem bir gösteri sundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:44
Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, Çıldır Gölü'nde Büyüleyici Gösteri Düzenledi

Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'ndan Etkileyici Gösteri

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Çıldır Gölü'nde unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi. Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan bu doğal güzellik, kış aylarında düzenlenen çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çıldır Gölü'nde Buzlarla Dans

Arpaçay ilçesi Kütük Ev mevkisinde gerçekleştirilen "Çıldır Gölü'nde Buzlarla Dans" etkinliği, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Etkinlikte, Çıldır Gölü'nün simgesi atlı kızak yarışları ve rahvan at yarışları da düzenlenerek katılımcılara eğlenceli anlar sunuldu.

Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 123 kilometrekarelik buzul alanında, hem gruplar halinde hem de bireysel performanslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiye değinerek, "Bu etkinliğin, hem hemşerilerimize hem de tanıtımımıza büyük katkısı oldu," dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan Vizyon Mesajı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanvekili Kemalettin Aydın ise etkinlikte yaptığı konuşmada, federasyonun amacının bölgedeki sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. Aydın, "Kadınlar Günü dolayısıyla burada 20 kadın sporcumuzla mesaj vermek istedik. Çıldır Gölü'nün doğal güzellikleri, hem Türkiye'ye hem de dünyaya açılan bir kapı niteliğinde," şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda, atlı kızak ve rahvan at yarışlarına katılanlara ödüller takdim edildi. Böylece etkinlik, hem bir spor organizasyonu hem de Çıldır'ın tanıtımı için önemli bir fırsat haline geldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar...

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sundukları gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar...

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sundukları gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

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