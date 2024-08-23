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Şenyaşar'dan Tarım Politikalarına Yenilik Çağrısı

DEM Parti'li Ferit Şenyaşar, tarımda sürdürülebilir politikaların şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:35
Şenyaşar'dan Tarım Politikalarına Yenilik Çağrısı

Şenyaşar: Çiftçiyi Koruma Stratejisi Geliştirilmeli

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye'nin tarım alanında yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yerli üretimi ve çiftçiyi koruyan bir tarım politikası benimsenmeli," dedi.

Üretim Maliyetlerinde Artış

Şenyaşar, çiftçilerin karşılaştığı sorunları vurgulayarak, gübre, mazot ve tohum maliyetlerindeki artışın çiftçilerin üretim sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

Yerli Üretim Teşviki

Şenyaşar, ürün taban fiyatlarının, çiftçilerin maliyetlerini düzgün bir şekilde karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yerli üretimin desteklenmesinin yanı sıra, tarım sektörünün sadece kırsal kesim için değil, tüm toplum için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Gelecek İçin Planlama Şart

Ferit Şenyaşar, "Tarım sektörü, sadece kırsal kesimde yaşayanlar için değil, tüm vatandaşlar için hayati öneme sahiptir. Geleceğe yönelik planlamaların acilen yapılması gerekmektedir," diye konuştu.

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