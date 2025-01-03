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Seongnam'daki 8 Katlı Bina Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Güney Kore'nin Seongnam şehrinde 8 katlı bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor; 50 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:15
Seongnam'daki 8 Katlı Bina Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangın Seongnam'da Korku Dolu Anlar Yaşattı

Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bulunan Seongnam şehrinde, 8 katlı bir binada çıkan yangın, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, Bundang bölgesindeki binada meydana gelirken, Yonhap haber ajansının aktardığına göre, yetkililer hızla müdahale çalışmalarına başladı.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerindeki kurtarma ekipleri, binanın içinde mahsur kalan kişiler için yoğun bir çaba sarf ediyor. İlk bilgilere göre, binadaki 50 kişi kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarırken, 40 kişi ise itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yetkililer, binada hala birden fazla kişinin mahsur kaldığına dair endişelerin olduğunu aktardı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Şu ana kadar yangında ciddi can kaybı bildirilmemişken, olayın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor. İlgili kurumlar, yangının nedenini tespit etmek ve benzer olayların önüne geçmek için özel bir çalışma yürütüyor.

Yangına dair gelişmeler, yerel otoriteler tarafından anlık olarak güncelleniyor. Seongnam halkı, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını bekliyor.

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