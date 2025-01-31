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Sera Gölü Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sera Gölü'nde yürütülen temizlik çalışmalarının 2024'te başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:02
Sera Gölü Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'dan Sera Gölü Açıklamaları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Balta, 2024 yılının Ekim ayında başladıkları bu çalışmaları, 35 makine ve 35 personel ile sürdürdüklerini açıkladı.

Gölün Oluşumu ve Önceki Çalışmalar

Balta, gölün 1950'li yıllarda aşırı yağışlarla meydana gelen heyelan sonucunda oluştuğunu belirterek, DSİ tarafından zaman içinde göle yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade etti. İlk etapta göle inen dereler üzerinde tersip bentleri inşa edildiğini dile getirdi.

Dip Çamuru Temizliği

Mehmet Akif Balta, göldeki dip çamurunun daha önce iki kez temizlendiğini hatırlatarak, "Sonrasında bu temizlik faaliyetlerinin tekrar gerekli olduğunu görünce buraya farklı bir proje geliştirdik. Gölü korumak adına farklı bir tedbir paketi oluşturduk" dedi. 2021 yılında Yıldızlı Deresi üzerinde, göle 500 metre yakın bir mesafede çökeltim havuzu planladıklarını vurguladı.

200 Bin Metreküp Malzeme Çıkarılacak

Balta, yapılacak temizlik çalışmasının sonunda göl tabanından 200 bin metreküp malzeme çıkarılacağını aktardı ve "Temizlik çalışması tamamlandığında, bu malzemeyi uygun depo sahasına nakil etmiş olacağız" diye ekledi. İnşa ettikleri çökeltim havuzunun işlevi hakkında bilgi veren Balta, Yıldızlı Deresi ile göle inen su içerisinde askı halinde bulunan malzemelerin bu havuzda dinlendirilerek dibe çökmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Çöp ve Diğer Materyallerin Temizliği

Balta, çökeltim havuzunda yüzer haldeki malzemeleri tutacak bir bariyer sistemi bulunduğunu belirterek, "Bu sistem sayesinde Yıldızlı Deresi'nde yüzer halde gelen çöp ve diğer materyalleri yakalayıp yine buradan temizleyerek uygun depolama sahalarına nakil etmiş olacağız" dedi.

Balık Geçidi Projesi

Göl ve çevresindeki derelerde yaşayan balıklara yönelik de çalışmalarının olduğunu anlatan Balta, "Balıkların membadan göle gelmelerini, gölden de membaya doğru gitmek istediklerinde de üst kotlara çıkmalarını sağlayacak balık geçidimizi de burada inşa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Son olarak, Balta, yapılan çalışmalarla Sera Gölü'nün temiz bir görüntüye kavuşacağını kaydetti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nde yapılan çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nde yapılan çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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