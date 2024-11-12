Şerafettin Yılmaz: Türk Milletine Borçlu Hissettiğim İçin Çalışıyorum

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Şerafettin Yılmaz, Tanıklıklarını Paylaştı

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Yılmaz, Türk milletine kendini borçlu hissettiğini söyleyerek, "Bütün dünya bir tarafa, ben tek başıma bu millete karşı kendimi borçlu hissediyorum" dedi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin Çınarları projesi kapsamında 86 yaşındaki hukukçu ile yaptığı söyleşide, Yılmaz, uzun yıllara dayanan tecrübelerini ve vakfın çalışmalarını aktardı.

Geçmişi ve Eğitim Hayatı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, doğduğu köyün Evren ilçesi olduğunu belirtti. Kendisinin zor şartlarda büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, "Koyun, kuzu, hindi gütmekten sığırtmaçlığa kadar her şeyi yaptım. Bunlar bana çok şey kattı" dedi.

Ortaokul yıllarında Erol Güngör ile tanışan Yılmaz, doktor olma amacıyla hukuk fakültesine kayıt olduğunu anlattı. "Hedefim doktor olmaktı ama imtihanı kazanamadım. Annemin önerisiyle hukuk fakültesine kaydoldum" diye belirtti.

Duruşmalara Dair Deneyim ve MHP Davası

Şerafettin Yılmaz, avukatlık hayatına başladıktan sonra 1980 Darbesi sonrası MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasına katıldığını açıkladı. "7 yıl gece gündüz o davayı takip ettim. Haksızlık benim isyan ettirdi" diyen Yılmaz, mahkeme süreçleriyle ilgili anılarını paylaştı.

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Faaliyetleri

Vakfın kuruluşu ve amaçları hakkında bilgiler veren Yılmaz, Türk kültürünün tanınması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Türk Büyüğü" adı altında 5 ciltlik eseri kazandırdıklarını vurguladı.

Yılmaz, "Kaybettiğimiz Değerlerimiz" adlı bir kitabı da tamamlayarak Türk milletine hizmet etme hedefini gerçekleştirmek istediğini ifade etti. "Biz milletimize bir bütün olarak bakıyoruz. Hepsinin gelişimi için çalışıyoruz" diye konuştu.

Son Düşünceler

Yavaş yavaş Türk milletine karşı olan düşmanca tavırların zamanla değişeceğine inandığını belirten Yılmaz, "Bu çalışmaların farkına varılması, gelecek nesiller için çok önemli" dedi. Şerafettin Yılmaz, Türk milletine olan bağlılığını ve hizmet etme azmini sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının “duayen” isimlerini, “Türkiye’nin Çınarları” projesi kapsamında fotoğraflıyor. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV) Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Şerafettin Yılmaz.

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının “duayen” isimlerini, “Türkiye’nin Çınarları” projesi kapsamında fotoğraflıyor. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV) Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Şerafettin Yılmaz.