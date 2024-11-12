DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,57 0,09%
ALTIN
2.875,98 0,68%
BITCOIN
3.037.573,94 -1,66%

Şerafettin Yılmaz: Türk Milletine Borçlu Hissettiğim İçin Çalışıyorum

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Şerafettin Yılmaz, milletine hizmet etme arzusunu ve hayat hikayesini anlattı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:43
Şerafettin Yılmaz: Türk Milletine Borçlu Hissettiğim İçin Çalışıyorum

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Şerafettin Yılmaz, Tanıklıklarını Paylaştı

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Yılmaz, Türk milletine kendini borçlu hissettiğini söyleyerek, "Bütün dünya bir tarafa, ben tek başıma bu millete karşı kendimi borçlu hissediyorum" dedi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin Çınarları projesi kapsamında 86 yaşındaki hukukçu ile yaptığı söyleşide, Yılmaz, uzun yıllara dayanan tecrübelerini ve vakfın çalışmalarını aktardı.

Geçmişi ve Eğitim Hayatı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, doğduğu köyün Evren ilçesi olduğunu belirtti. Kendisinin zor şartlarda büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, "Koyun, kuzu, hindi gütmekten sığırtmaçlığa kadar her şeyi yaptım. Bunlar bana çok şey kattı" dedi.

Ortaokul yıllarında Erol Güngör ile tanışan Yılmaz, doktor olma amacıyla hukuk fakültesine kayıt olduğunu anlattı. "Hedefim doktor olmaktı ama imtihanı kazanamadım. Annemin önerisiyle hukuk fakültesine kaydoldum" diye belirtti.

Duruşmalara Dair Deneyim ve MHP Davası

Şerafettin Yılmaz, avukatlık hayatına başladıktan sonra 1980 Darbesi sonrası MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasına katıldığını açıkladı. "7 yıl gece gündüz o davayı takip ettim. Haksızlık benim isyan ettirdi" diyen Yılmaz, mahkeme süreçleriyle ilgili anılarını paylaştı.

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Faaliyetleri

Vakfın kuruluşu ve amaçları hakkında bilgiler veren Yılmaz, Türk kültürünün tanınması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Türk Büyüğü" adı altında 5 ciltlik eseri kazandırdıklarını vurguladı.

Yılmaz, "Kaybettiğimiz Değerlerimiz" adlı bir kitabı da tamamlayarak Türk milletine hizmet etme hedefini gerçekleştirmek istediğini ifade etti. "Biz milletimize bir bütün olarak bakıyoruz. Hepsinin gelişimi için çalışıyoruz" diye konuştu.

Son Düşünceler

Yavaş yavaş Türk milletine karşı olan düşmanca tavırların zamanla değişeceğine inandığını belirten Yılmaz, "Bu çalışmaların farkına varılması, gelecek nesiller için çok önemli" dedi. Şerafettin Yılmaz, Türk milletine olan bağlılığını ve hizmet etme azmini sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının “duayen” isimlerini...

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının “duayen” isimlerini, “Türkiye’nin Çınarları” projesi kapsamında fotoğraflıyor. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV) Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Şerafettin Yılmaz.

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının “duayen” isimlerini...

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının “duayen” isimlerini, “Türkiye’nin Çınarları” projesi kapsamında fotoğraflıyor. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV) Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Şerafettin Yılmaz.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'li Kullanıcılar X'in Alternatifi Bluesky'a Geçiyor
2
İsrail Saldırısında Yüzü Yanan Lübnanlı Kız Çocuğunun Dramı
3
İsrail Saldırılarında Gazze'de 21 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hatay'da Engelli Öğrenci İçin Okul Yolu Asfaltlandı
5
Gazze'deki Çatışmalarda 4 İsrail Askere Hayatını Kaybetti
6
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Uçuş Operasyonlarında Yerli ve Milli Teknolojiler Kullanıyoruz
7
İsrailli Bakan Dermer, Trump ile Lübnan'da Olası Ateşkesi Görüştü

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi