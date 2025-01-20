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Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: 'Kadın Tutukluları Geride Bıraktık'

Filistinli Henan Malevani, serbest bırakılmasının ardından geride bıraktığı kadın tutuklular için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:10
Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: 'Kadın Tutukluları Geride Bıraktık'

Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: 'Kadın Tutukluları Geride Bıraktık'

Henan Malevani, İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında serbest kalmasının ardından, geride bıraktığı kadın tutuklular için derin bir üzüntü duydu.

24 yaşındaki Malevani, Filistin muhabirine yaptığı açıklamada, aile kavuşmasının yanı sıra yaşadığı duygu durumunu şu sözlerle ifade etti: "Hapishanede, hücre dışında hiçbir şey görmüyordum. Bizi karşılayan kalabalığı görünce çok şaşırdım. Duygularımın tarifi mümkün değil. Bu duygu tarifsiz, özgürlük hissi çok güzel bir şey."

Hapishanedeki Zorluklar

Malevani, İsrail güçleri tarafından 2 Eylül 2024 tarihinde Nablus'taki evinden gözaltına alındığını ve hiçbir suçlama olmaksızın idari tutuklu olarak cezaevinde tutulduğunu belirtti. Ailesine kavuştuğunda yaşadığı derin duygusal anlara dikkat çeken Malevani, serbest kalacakları günün zor geçtiğini anlatarak, "Arkamızda kadın tutukluları bırakarak çıkmak zorunda kaldık," dedi.

"Hapishane zorluktan ve aşağılanmadan ibaretti. Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. Çok yoruldum ama bu yüke katlandık," diye ekledi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar arabuluculuğunda, İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre, ilk aşamada 42 gün boyunca İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını ve Filistinlilerin yerlerine geri dönebilmesini de kapsıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu kapsamda, 90 Filistinli çocuk ve kadın, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 471 gün içinde 46,913 kişi hayatını kaybetti, 110,750 kişi yaralandı.

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