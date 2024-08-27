Serbest Paraşüt Eğitmeninden Gökyüzünde Evlilik Teklifi

İzmir'de Unutulmaz Bir Evlilik Teklifi

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni olarak görev yapan Mehmet Karadaş, özel bir anı daha da özel kılmak için kız arkadaşı Aybike Aşkar'a evlilik teklifi etti.

Gökyüzünde Sürpriz Teklif

Türk Hava Kurumu Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Paraşüt Okul Müdürlüğü'nde çalışan Karadaş, Aşkar ile gerçekleştirdiği paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklifi için unutulmaz bir plan hazırladı.

Atlayış sırasında yüzüğünü çıkaran Karadaş, Aşkar'a aşkını gökyüzünde ilan etti. Aşkar, bu sırada "evet" yanıtını verince Karadaş, sahte bir yüzüğün yer aldığı kutuyu açarak sürprize imza attı.

Pankartla Tekrar Eden Teklif

İnişlerine yaklaştıklarında, yerdeki arkadaşları bir pankart açarak Karadaş'ın teklifini tekrar etti. Karadaş, "Gökyüzünde evlilik teklifi yapma fikrinin ona çok hoş geleceğini biliyordum ve yaşadığım heyecan her anı daha da etkileyici kıldı." dedi.

Aybike Aşkar'ın Heyecanı

Aşkar, bu özel anın kendisi için tamamen sürpriz olduğunu ve heyecanının katlanarak arttığını ifade etti. "O gün yaşadıklarım gerçekten beklediğimden çok daha fazlasıydı. Sürprizler, sürprizleri izledi ve her şey muhteşemdi," diye konuştu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni Mehmet Karadaş (sağda), kız arkadaşı Aybike Aşkar'a (solda) paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklif etti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni Mehmet Karadaş (sağda), kız arkadaşı Aybike Aşkar'a (solda) paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklif etti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni Mehmet Karadaş (sağda), kız arkadaşı Aybike Aşkar'a (solda) paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklif etti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni Mehmet Karadaş (sağda), kız arkadaşı Aybike Aşkar'a (solda) paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklif etti.