Serdivan’da Komşu Kavgası: 5 Ölü, 13’ü Tutuklu 16 Sanık Hakim Karşısında

Serdivan’da Komşu Kavgası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 16 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı komşu kavgasıyla ilgili dava, 13’ü tutuklu 16 sanığın katılımıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma izleyicilere ve basına kapalı yapıldı.

Olayın Seyri

Olay, 6 Nisan tarihinde Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Ö., Onur Ö. ve Volkan Y. isimli kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Olayda yaralanan 7 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan Fahri Y. ve Özgür Ö. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Dava ve İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular hakkında ağır cezai talepler yer aldı. İddianamede; Galip Ö.’nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y.’nin üçer kez müebbet hapsi istendi.

Ayrıca iddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 defa 10 yıldan 18’er yıla kadar hapis, 10 sanık hakkında ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bunların yanı sıra Galip Ö. ile tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis isteniyor. Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşları küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U.nın dosyaları daha sonra ana dosyayla birleştirildi.

Duruşmadaki Gelişmeler

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar S.Y, B.Y, F.Y, B.Y, B.T.Y, T.Y. ve G.Ö. hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Davada adı geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler iddianamede belirtilen şekilde korunmuştur.

