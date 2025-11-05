Serdivan’da Komşu Kavgası: 5 Ölü, 13’ü Tutuklu 16 Sanık Hakim Karşısında

Sakarya Serdivan’daki komşu kavgasında 5 kişi öldü, 5 yaralı; 13’ü tutuklu 16 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı, 7 tutuklu sanık tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:08
Serdivan’da Komşu Kavgası: 5 Ölü, 13’ü Tutuklu 16 Sanık Hakim Karşısında

Serdivan’da Komşu Kavgası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 16 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı komşu kavgasıyla ilgili dava, 13’ü tutuklu 16 sanığın katılımıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma izleyicilere ve basına kapalı yapıldı.

Olayın Seyri

Olay, 6 Nisan tarihinde Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Ö., Onur Ö. ve Volkan Y. isimli kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Olayda yaralanan 7 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan Fahri Y. ve Özgür Ö. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Dava ve İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular hakkında ağır cezai talepler yer aldı. İddianamede; Galip Ö.’nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y.’nin üçer kez müebbet hapsi istendi.

Ayrıca iddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 defa 10 yıldan 18’er yıla kadar hapis, 10 sanık hakkında ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bunların yanı sıra Galip Ö. ile tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis isteniyor. Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşları küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U.nın dosyaları daha sonra ana dosyayla birleştirildi.

Duruşmadaki Gelişmeler

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar S.Y, B.Y, F.Y, B.Y, B.T.Y, T.Y. ve G.Ö. hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Davada adı geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler iddianamede belirtilen şekilde korunmuştur.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KOMŞU...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 13’Ü TUTUKLU 16 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. SEYİRCİ VE BASINA KAPALI OLAN DURUŞMADA 7 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLİRKEN DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KOMŞU...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Seren Albay, Sokak Hayvanlarına Evinde Şefkatle Bakıyor
2
Samsun'da FETÖ Operasyonunda 1 Kişiye Ev Hapsi, 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest
3
Osmangazi Belediyesi 2026 Bütçesi 9 milyar 525 milyon lira ile Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
4
Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı
5
Kırşehir'de "Kunduz Süper Ay" Cacabey ve Kapucu Camii'ni Aydınlattı
6
Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı
7
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi