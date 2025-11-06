Serdivan'da Kovalamaca: Araçtan 25 bin 750 Sentetik Ecza İlaçı Ele Geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurmak istediği araçla başlayan kovalamaca, kent genelinde yaşanan hareketli anlara sahne oldu. Operasyonda 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

Operasyon ve Kovalamaca

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışma sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 34 BD 077 plakalı Volkswagen marka otomobili Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan araç, park halindeki araçlara çarpıp uzaklaştı ve kilometrelerce süren bir kovalamaca başladı.

Takip sonunda araç, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzeme

Yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu yakalanan şüpheliler V.K. (24), K.K. (28) ve B.A. (32) gözaltına alındı. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekildi.

Araçta yapılan aramada 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

