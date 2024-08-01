Serebral Palsi Hastası Levent Güzel'in Azmi

Levent Güzel'in Hikayesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Levent Güzel, serebral palsi (beyin felci) hastalığına rağmen ailesinin desteğiyle eğitimine devam etti.

Okuma Yazma ile Başlayan Yolculuk

Serebral palsili olarak dünyaya gelen Güzel, annesi Nurtaç Güzel'in yardımıyla evde okuma ve yazmayı öğrendi. Daha sonra, açık öğretim programına katılarak eğitimini sürdürme kararı aldı.

Eğitim Serüveni

Ortaokul ve lise diploması aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanarak üniversite eğitimine adım attı.

Aile Desteği ve Hedefler

Levent, ailesinin vazgeçmeyen destekleri sayesinde birçok zorluğun üstesinden geldi. Şimdi ise okuduğu kitaplardan esinlenerek yazmaya başladığı şiirleriyle bir kitap çıkarmak istiyor.

Anne Nurtaç Güzel, "Oğlumun azmi sayesinde birçok zorluğu aştık. 42 yıldır onu yalnız bırakmadık. Şimdi 70'ten fazla şiir yazdı ve 46'sını yayımlamak için hazırladı. Eğer destek bulabilirsek, onun yazdığı şiirlerle ilk kitabını çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.