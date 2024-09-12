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Serebral Palsili Çocuğuna Özel Yapım Ayakta Durma Sehpası ile Mutluluk Yaratan Baba

Baba Aydın Budak, serebral palsili oğlu Ahmet için özel bir ayakta durma sehpası yaptı ve onu gezdirerek mutlu etmeyi başardı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:54
Serebral Palsili Çocuğuna Özel Yapım Ayakta Durma Sehpası ile Mutluluk Yaratan Baba

Serebral Palsili Oğluna Özel Tasarım

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Budak, 12 yaşındaki serebral palsili oğlu Ahmet için kendi imkanlarıyla bir "ayakta durma sehpası" tasarladı. Bu özel yapım sehpa, Ahmet’in gezme isteğini gerçekleştirirken ona da mutluluk katıyor.

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Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Aydın Budak, 6 aylıkken serebral palsi teşhisi konulan oğlu Ahmet'i yürütmek için 3 gün süren bir çalışma ile tekerlekli bir sehpa üretti. Babası, evinin bahçesindeki demir doğrama atölyesinde bu projesini hayata geçirerek oğlu için hayatı kolaylaştırmaya çalışıyor.

Bu Proje ile Mutluluğu Yakaladı

Günün belirli saatlerinde Ahmet’i bu sehpa ile evinden alarak gezintiye çıkaran Budak, çarşı merkezinde ve mahallelerinde dolaşırken çocuğunun mutlu olduğuna tanıklık ediyor.

Aydın Budak’ın Düşünceleri

Aydın Budak, "Her gün çocuğumu çıkaramıyorum ama Ahmet bu sehpa ile gezerken çok mutlu oluyor. O mutlu olunca ben de daha mutlu oluyorum" şeklinde duygularını ifade ediyor. Özellikle serebral palsi hastalarının düzenli olarak ayakta durması gerektiğini belirten Budak, yaptığı bu sehpalar ile oğlunun daha fazla mutlu olmasını sağladığını belirtiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin felci) oğlunu, yaptığı "ayakta durma sehpası" ile gezdirerek mutlu olmasını sağlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin felci) oğlunu, yaptığı "ayakta durma sehpası" ile gezdirerek mutlu olmasını sağlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin felci) oğlunu, yaptığı "ayakta durma sehpası" ile gezdirerek mutlu olmasını sağlıyor.

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