Şeref Usta: Simavlı Sanayici Şeref Kazcıoğlu'nun Biyografisi

Simavlı sanayici Şeref Kazcıoğlu'nun hayatını anlatan "Şeref Usta" kitabı, Ahmet Sunal imzasıyla 205 sayfa olarak yayımlandı; gelirleri pansiyona bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:17
Şeref Usta: Simavlı Sanayici Şeref Kazcıoğlu'nun Biyografisi Raflarda

İletişimci Ahmet Sunal kaleme aldı

Kütahya’nın Simav ilçesinin tanınmış sanayicilerinden Şeref Kazcıoğlunun hayatını konu alan "Şeref Usta" adlı biyografi yayımlandı. Eser, iletişimci Ahmet Sunal tarafından kaleme alındı ve toplam 205 sayfa olarak okuyucuyla buluştu.

İlk etapta 2 bin adet basılan kitabın gelirlerinin tamamının Raif Kazcıoğlu Çırak Öğrenci Pansiyonu'na bağışlanacağı açıklandı. Bu adım, kitaba sosyal bir misyon da kazandırıyor.

Şeref Kazcıoğlu, kitabın yazılış amacını şöyle anlattı: "Bu kitap, bol alkışlı bir başarı hikâyesi değildir. Bol alkışlı bir hayat, bana göre sahte bir hayattır; o alkışların sesi insanın özündeki fısıltıyı bastırır. Bu eser, olduğu gibi yansıtılmaya çalışılmış bir yaşam anlatısıdır."

Ünlü sanayicinin yaşam öyküsünü içeren "Şeref Usta" kitabı şu anda raflardaki yerini aldı ve okuyucularla buluşmaya başladı.

