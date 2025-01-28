Serhan Asker ve Seda Selek Gözaltına Alındı: Bilirkişi İfşası Soruşturması Devam Ediyor

Halk TV'de Şok Gelişme

Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında gerçekleştirilen bir soruşturma sonucunda, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınlandığını ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğini tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Serhan Asker ve Seda Selek'in, bu eylemlere iştirak ettikleri belirlenerek gözaltına alındı.

Diğer Gözaltılar Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında ayrıca gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Gelişmelerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için takipte kalın.