Serhat Hamamcı İnönü'de Kadın Üreticilerin Gözlemesini Tattı

Belediye Hizmet Çarşısı'nda lezzet ve sohbet buluşması

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin Belediye Hizmet Çarşısı'nda bulunan gözleme standını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İnönü'nün marifetli kadınları tarafından hazırlanan enfes gözlemeleri tadan Başkan Hamamcı, standı gezerken pazara gelen vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Hamamcı ayrıca, İnönü’de üretilen peynir ve manda sütüyle yapılan bazlamaları da tadarken, el emeği ürünleri hazırlayan kadın üreticilere teşekkür ederek, "İnönümüzün marifetli hanımlarının ellerine sağlık" dedi.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, ESKİŞEHİR İLİ DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN BELEDİYE HİZMET ÇARŞISI’NDA BULUNAN GÖZLEME STANDINI ZİYARET ETTİ.