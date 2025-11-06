Serhat Hamamcı İnönü'de Kadın Üreticilerin Gözlemesini Tattı

Başkan Serhat Hamamcı, Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin gözleme standını ziyaret ederek bazlama ve peynir tadımı yaptı, kadın üreticilere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:29
Belediye Hizmet Çarşısı'nda lezzet ve sohbet buluşması

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin Belediye Hizmet Çarşısı'nda bulunan gözleme standını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İnönü'nün marifetli kadınları tarafından hazırlanan enfes gözlemeleri tadan Başkan Hamamcı, standı gezerken pazara gelen vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Hamamcı ayrıca, İnönü’de üretilen peynir ve manda sütüyle yapılan bazlamaları da tadarken, el emeği ürünleri hazırlayan kadın üreticilere teşekkür ederek, "İnönümüzün marifetli hanımlarının ellerine sağlık" dedi.

