Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Serik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen yangın 3 saat içinde söndürüldü. Yangında tarım alanları ve orman zarar gördü.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:22
Serik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Serik'te Kırsal Alanda Yangın İhbarı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı mahallesinde başlayan yangın, hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçradı. Olay, Terziler mevkii'nde meydana geldi.

Yangın Söndürme Ekipleri Hızla Seferber Oldu

Yangın alarmı vatandaşlar tarafından verilmesi üzerine, bölgeye 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Yangın Üç Saat İçinde Kontrol Altına Alındı

Yangın, ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun müdahele ile yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında 5 dekar ormanlık alan, 5 dönüm tarımsal arazi ve içindeki barakalar da zarar gördü.

İlk Tanıkların Açıklamaları

Sarıabalı mahallesi sakinlerinden Ramazan Büyükdeligöz, olay sırasında yaşadıklarını anlattı: "Gece çocuklar 'Yangın var' diye seslendi. Dışarıya çıktığımda ağaçlar aniden alev aldı. Durumu anlamakta zorluk çektim. Arazözler hızla olay yerine geldi ve yangına müdahale ederek söndürdüler."

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı