Serik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Serik'te Kırsal Alanda Yangın İhbarı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı mahallesinde başlayan yangın, hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçradı. Olay, Terziler mevkii'nde meydana geldi.

Yangın Söndürme Ekipleri Hızla Seferber Oldu

Yangın alarmı vatandaşlar tarafından verilmesi üzerine, bölgeye 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Yangın Üç Saat İçinde Kontrol Altına Alındı

Yangın, ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun müdahele ile yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında 5 dekar ormanlık alan, 5 dönüm tarımsal arazi ve içindeki barakalar da zarar gördü.

İlk Tanıkların Açıklamaları

Sarıabalı mahallesi sakinlerinden Ramazan Büyükdeligöz, olay sırasında yaşadıklarını anlattı: "Gece çocuklar 'Yangın var' diye seslendi. Dışarıya çıktığımda ağaçlar aniden alev aldı. Durumu anlamakta zorluk çektim. Arazözler hızla olay yerine geldi ve yangına müdahale ederek söndürdüler."

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.