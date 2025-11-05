Serik’te Restoran Soygunu: Kasadan 2 Bin Lira ve Motosiklet Çalındı

Serik Orta Mahalle’de sabah 05.40’te güvenlik kamerasının enerjisi kesildi; yaklaşık 2 bin lira ve iş yeri motosikleti çalındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:48
Antalya’nın Serik ilçesinde bir restorana giren hırsız, güvenlik kameralarının elektriğini kestikten sonra kasadaki parayı ve iş yerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle, Çınaraltı Meydanı’nda bulunan Necmi Özel’e ait restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.40 sıralarında iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kapıyı zorlayarak içeri girdi.

Şüpheli, güvenlik kameralarının enerjisini kesip kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı aldıktan sonra dükkan içerisindeki motosiklet ile kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Necmi Özel, kasadaki paranın ve motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızın içeri girip kasayı boşalttığı ve motosikletle uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İşletme sahibinin açıklaması ve soruşturma

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Necmi Özel, "Sabah geldiğimizde motosikletin olmadığını gördük. Kameraları izleyince bir kişinin kapıyı zorlayarak içeri girdiğini fark ettik. Yaklaşık 2 bin lira para ve motosikletimiz çalınmış. Emniyet güçlerimizin bu şahsı en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

