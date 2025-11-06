Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Serik’te eş zamanlı operasyon: 16 şüpheli yakalandı

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Kadriye bölgesinde suça karıştıkları, silah ve uyuşturucu bulundurdukları değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, toplam 17 adreste yürütülen aramalar sonucunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda ele geçirilenler arasında: 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 172 adet fişek ve 35 adet dolu kartuş, 23,8 gram esrar, 16 parça halinde 340 kullanımlık A4 uyuşturucu madde, 50 adet Suboxone, 24 adet Lyrica ve 1 adet Gerica hap, 1 adet kılıç, 5 adet Rambo bıçağı, 1 adet av tüfeği namlusu ve 1 adet kelepçe yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

