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Serinlemek amacıyla girdiği Van Gölü'nde kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

Van'da, serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genç, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarıyla bulunmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 13:29
Serinlemek amacıyla girdiği Van Gölü'nde kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde, dün arkadaşlarıyla birlikte Çarpanak Adası yakınlarına giden 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal, Van Gölü'nde yüzdüğü sırada aniden gözden kayboldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan aramalara rağmen gençten bir iz bulunamadı. Şu anda ekipler, dalgıçların da katılımıyla arama çalışmalarına devam ediyor.

HAVA KOŞULLARI ARAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Ahmet Hilmi Hanal'ın yüzdüğü sırada ani bir akıntıyla karşılaştığı ve hızla gözden kaybolduğu belirtiliyor. Van Gölü'nde suların derin olması ve hava koşullarının da arama çalışmalarını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

AİLE ENDİŞELİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaybolan gencin ailesi ve yakınları, Van Gölü'nde kayboluşunun ardından büyük bir endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Yetkililer, ailenin yanında olup, her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirtiyor.

GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kurtarma ekipleri, gece-gündüz demeden Van Gölü'nün çeşitli noktalarında arama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara, dalgıçların da katılımıyla su altında detaylı aramalar yapılıyor.

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