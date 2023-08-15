Serinlemek için yüzmeye giden gençten kötü haber! Eğlencesi yüzünden yatağa bağımlı oldu

16 yaşındaki Abdullah Doğan, bir yıl önce arkadaşlarıyla yüzmeye gittiği sırada akarsuda düşerek ciddi bir kaza geçirdi. Bu kaza sonucunda beyin hasarı oluştu ve genç adamın hayatı tamamen değişti. Beynindeki büyüme nedeniyle kafatasının bazı kemikleri alınmak zorunda kalındı. Bu durum, Abdullah'ı yatağa bağımlı hale getirdi, günlük yaşam aktivitelerini yapamaz duruma geldi. Ailesi, onun tekrar ayağa kalkacağı umuduyla bekliyor. Abdullah'ın yaşadığı bu zorlu süreçte arkadaşlarının yanında geçirdiği anılar, şimdi onun için bir dönüm noktası haline geldi. Tedavi ve rehabilitasyon çabalarıyla, Abdullah'ın yeniden bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için umutla çabalayan ailesi, gelecekteki iyileşme ve toparlanma sürecine odaklanıyor. İşte detaylar...





AKARSUDA GEÇİRDİĞİ KAZA NEDENİYLE YATAĞA BAĞIMLI OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Abdullah Doğan, geçtiğimiz yılın 17 Eylül'ünde, Kepez ilçesinde bulunan bir akarsuda 5 arkadaşıyla yüzme planı yaptı.

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Doğan, neye bağlı olarak bilinmeyen bir sebeple suda kayboldu. Arkadaşları, Doğan'ın sudan çıkamadığını fark ederek çevredeki evlerde yaşayanlardan yardım istedi ve aynı zamanda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgedeki bir kişi hızla yardıma gelerek suda hareketsiz bir şekilde duran Doğan'ı sudan çıkardı ve kalp masajıyla müdahalede bulundu. Sağlık ekibi de olay yerine yetişerek kalbi durmuş olan Doğan'a müdahale edip onu hayata döndürdü ve ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. İşte diğer ayrıntılar..

Suda oksijensiz kaldığı süre zarfında beyin hasarı yaşayan Doğan, yaklaşık 1,5 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Bu süreçte beyinde meydana gelen büyüme nedeniyle Doğan'ın kafatasının bir bölümü alınmak zorunda kalındı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra evde yaşamını sürdüren Abdullah Doğan'ın bakım masrafları, üç çocuklu aileyi zorlamaya başladı. Gün boyu oğlunun ihtiyaçlarıyla ilgilenen Nazire Doğan, onun tepki vermesi için sürekli konuşmayı sürdürüyor. Abdullah, annesinin "Hadi dışarı çıkalım, arkadaşlar seni bekliyor" cümlelerine elleriyle cevap vererek iletişim kuruyor. Aile, çocuklarının tekrar ayağa kalkmasını büyük bir umutla bekliyor.

Abdullah'ın geçirdiği olay hakkında detayları bilmediklerini ve bu konuda savcılığa ifade verdiklerini belirten Kenan Doğan, "Oğlum geçen sene arkadaşlarıyla dereye yüzmeye gitmiş. Arkadaşları onun atladığını söylüyor ancak itildi mi yoksa atladı mı hiçbirimiz bilmiyoruz. Çocuğumuz suyun altında uzun süre kalmış. Bir vatandaş suya dalıp çıkartmış ve kalp masajı yapmış. Hastanede 1,5 ay yoğun bakımda kaldı. Elimizden geleni yapıyoruz, tedavisi ve bakımıyla ilgileniyoruz. Ümit kesilmez" şeklinde konuştu.

Oğlunun yaşama bağlılığı için her şeyi yapmaya hazır olan Nazire Doğan, "Tüm ihtiyaçlarına ben bakıyorum. Son iki haftadır fizik tedaviye başladık ve doktorlar gelişme kaydettiğimizi söylüyor. Zaman zaman solunum sıkıntısı yaşıyor. Oğlumla konuşuyorum ve beni anladığını biliyorum. Sürekli olarak 'Kalkalım, dışarı çıkalım' diyorum. Kardeşi geldiğinde onunla konuşuyor ve o zaman tepki veriyor. İlerleme olduğunu görebiliyorum. Bir mucize gibi ayağa kalkıp iyileşmesini bekliyorum. Rüyamda bile ayağa kalktığını gördüm" şeklinde duygularını dile getirdi.