DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,1 0,12%
ALTIN
3.018,56 -0,28%
BITCOIN
2.324.324,04 0,63%

Sert Rüzgar Balıkçıları Sinop Limanı'na Sıgındırdı

Karadeniz'de sert esen rüzgar, balıkçı teknelerinin Sinop Limanı'na sığınmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:21
Sert Rüzgar Balıkçıları Sinop Limanı'na Sıgındırdı

Sert Rüzgar Sebebiyle Sığınma

Karadeniz'e palamut avlamak üzere açılan birçok balıkçı teknesi, bölgedeki sert rüzgar nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı. Şiddetli rüzgarın saatte 26 kilometreye ulaşması, avcılığı zorlaştırdı ve yaklaşık 30 balıkçı teknesinin limana gelmesine sebep oldu.

Kooperatif Başkanı'ndan Açıklama

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların olumsuz hava şartlarından olumsuz etkilendiğini ifade etti. Ünlü, "Sert esen rüzgar yüzünden avcılık yapamıyorlar. Bu nedenle şu an Sinop'a sığındı. Limanlarımız tamamen dolmuş durumda. Hava koşullarının düzelmesiyle tekrar denize açılacaklar." dedi.

Palamut Göçü Başladı

Ünlü, ayrıca Karadeniz'deki palamudun göç sürecinin başladığını ve bu sürecin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. Bu süre zarfında balıkçıların durumunun iyileşmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi...

Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı.

Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi...

Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Ele Geçirildi
3
Miyav Kukla Oyunu, İstanbul'da Prömiyer Yapıyor
4
Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
5
Türkiye Expo Festivali Paris'te Türk Kültürünü Tanıtıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu