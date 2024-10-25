Sert Rüzgar Balıkçıları Sinop Limanı'na Sıgındırdı

Sert Rüzgar Sebebiyle Sığınma

Karadeniz'e palamut avlamak üzere açılan birçok balıkçı teknesi, bölgedeki sert rüzgar nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı. Şiddetli rüzgarın saatte 26 kilometreye ulaşması, avcılığı zorlaştırdı ve yaklaşık 30 balıkçı teknesinin limana gelmesine sebep oldu.

Kooperatif Başkanı'ndan Açıklama

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların olumsuz hava şartlarından olumsuz etkilendiğini ifade etti. Ünlü, "Sert esen rüzgar yüzünden avcılık yapamıyorlar. Bu nedenle şu an Sinop'a sığındı. Limanlarımız tamamen dolmuş durumda. Hava koşullarının düzelmesiyle tekrar denize açılacaklar." dedi.

Palamut Göçü Başladı

Ünlü, ayrıca Karadeniz'deki palamudun göç sürecinin başladığını ve bu sürecin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. Bu süre zarfında balıkçıların durumunun iyileşmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı.

Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı.