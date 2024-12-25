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Sertavul Geçidi, Kar Tanesi ve Tipi Nedeniyle Ağır Araç Geçişine Kapandı

Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolda denetim ve çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:35
Sertavul Geçidi, Kar Tanesi ve Tipi Nedeniyle Ağır Araç Geçişine Kapandı

Sertavul Geçidi, Kar ve Tipiden Dolayı Kapatıldı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, etkili olan kar ve tipi yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Öğle saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan kar, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte ciddi etkiler yaratıyor.

Alınan önlemler doğrultusunda, olası kaza risklerinin önüne geçmek amacıyla yol ekipleri tarafından ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Ayrıca, diğer araçlar üzerinde de kar lastiği ve zincir denetimi yapılıyor.

Karayolları ekiplerinin yoldaki çalışmaları devam etmekte olup, sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları isteniyor.

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