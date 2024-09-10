Ses ile Hipertansiyon Tespiti: Kanada'dan Çığır Açan Yöntem

Hipertansiyonun Sesle Tespiti

Kanada'da yer alan Klick Labs araştırma ekibi, kişisel ses kayıtları kullanarak yüksek tansiyonun (hipertansiyon) tespit edilmesine imkan tanıyan yenilikçi bir yapay zeka yöntemi geliştirdi.

Deney Süreci

Çalışmaya katılan 245 gönüllü, iki hafta boyunca günde altı defa seslerini kaydetmek üzere bir mobil uygulamayı kullandı. Uygulama, sesin perde değişikliklerini analiz ederek insan kulağının algılayamayacağı vokal biyobelirteçlere ulaşmayı amaçladı.

Yüksek Başarı Oranı

Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin kadınlarda %84, erkeklerde ise %77 doğruluk oranlarıyla hipertansiyonu tespit ettiğini vurguladı. Bu bulgular, ses verisinin sağlık tanısı için nasıl kullanılabileceğine dair yeni bir kapı açmaktadır.

Uzman Görüşü

Çalışmanın baş yazarı Yan Fossat, "Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Bu teknik, küresel sağlık sorunu olan hipertansiyona müdahaleyi daha erken yapmayı sağlayabilir" şeklinde açıklamalar yaptı.

Sonuç ve Yayın

Bu önemli araştırmanın detayları, tıp dünyasında geniş yankı uyandıran IEEE Access dergisinde yayımlandı.