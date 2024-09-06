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Sesler ve Yüzler Filminin Şırnak Gösterimi

Diyarbakır annelerini konu alan 'Sesler ve Yüzler' filmi, Şırnak'ta duygu dolu bir etkinlikle izleyicilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:53
Sesler ve Yüzler Filminin Şırnak Gösterimi

Şırnak'ta Duygulara Dâir Bir Gösterim

Diyarbakır annelerinin yaşadığı dramı ele alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi, Şırnak'ta düzenlendi. Etkinlik, Şırnak Valiliği ev sahipliğinde, Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirildi.

Vali Atay'dan Annelere Destek

Gecede konuşan Vali Cevdet Atay, belgeselin her yönüyle anlamlı olduğunu vurgulayarak, emeği geçenleri kutladı. Vali Atay, “Anneler, babalar çocuklarına sahip çıkacak. Devletin ve bizlerin üzerimize düşen görevler vardır. Bunu yapmak için buradayız. Gösterim gerçekten etkileyiciydi, tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Filmin Yapımcısının Hedefleri

Filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, annelerin hikayelerini dinleyerek hazırladıkları bu belgeselin başlangıç olduğunu belirtti. Miroğlu, “Elimizde 100 röportaj var. Bu muazzam bir şey. Bunun bir kitaba dönüşmesini de istiyorum.” şeklinde konuştu.

Yönetmen Çekiç'in Vurgusu

Yönetmen Yasemin Çekiç, filmi çekerken yaşadığı duyguların yoğun olduğunu belirtti. Çekiç, “Amacımız hem anlatabilmek hem de hissettirebilmekti.” diyerek, yaklaşık 3 aylık bir kurgu süreci geçirdiklerini de dile getirdi.

Katılımcılar ve Duygusal Atmosfer

Gösterime, evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, katılımcılarda derin izler bıraktı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta...

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

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