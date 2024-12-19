SETA, 'Ankara Deklarasyonu'nun Başarısını Anlamlandırmak' Panelini Gerçekleştirdi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), ‘Ankara Deklarasyonu'nun Başarısını Anlamlandırmak’ adlı çevrimiçi bir panel düzenledi. Panel, SETA Araştırmacısı Tunç Demirtaş moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve Cernis düşünce kuruluşundan İbrahim Mulushewa ile Talaford Consulting Direktörü Abdinur Dahir konuşmacı olarak katıldı.

Gerilimli Süreç ve Türkiye'nin Rolü

Moderatör Demirtaş, 1 Ocak’tan itibaren Afrika Boynuzu’nda başlayan gerilimli süreçlere değinerek, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümünde Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Mulushewa, Etiyopya'da Türkiye'nin sağladığı uzlaşının genel olarak olumlu karşılandığını vurguladı.

Türkiye'ye Yönelik Olumlu Hava

Etiyopya’da Türkiye’ye yönelik olumlu bir hava oluştuğunu belirten Mulushewa, Ankara'nın bölgedeki güç ve prestijini artırma potansiyeline dikkat çekti. Etiyopya'nın fazla nüfusuna ve Türkiye ile işbirliği olanaklarına vurgu yaptı.

Somali İçin Kritik Anlam

Dahir, Ankara’da varılan mutabakatın Somali için son derece manevi bir adım olduğunu belirtti. Etiyopya ile oluşan sorunların Somali üzerinde getirdiği olumsuz etkiler üzerinde durarak, diplomatik çözümün önemini vurguladı. Dahir, ülkesinin Etiyopya ile ticaret yapma isteğini de dile getirdi.

Türkiye'nin Başarılı Arabuluculuk Çabaları

Dahir, Türkiye'nin kritik bir dönemde denge kuran ülke pozisyonunda olduğunu ifade ederek, Ankara'nın arabuluculuk sorununda diğer ülkelerden daha başarılı olduğunu hatırlattı. Panel, soru-cevap bölümü ile devam etti.

Ankara Süreci ve Mutabakat

1991’de bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasındaki gerilim, 1 Ocak’ta imzalanan mutabakat zaptı ile arttı. Etiyopya’nın Somaliland’i bağımsız bir ülke olarak tanıması ve Somaliland’in Etiyopya’ya denize erişim sağlaması, Somali yönetiminin tepkisini çekmişti.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti’nin krizi çözme çabaları sonuç vermemişti. Türkiye, tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirerek tansiyonu azalttı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 11 Aralık’ta gerçekleştirilen zirvede taraflar mutabakata vardı.

Anlaşmaya göre, Somali’nin toprak bütünlüğü tekrar teyit edilirken, Etiyopya’nın denize erişim talepleri, kazan kazan mantığı ile iş birliğine dönüştürüldü. Taraflar, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025’e kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.